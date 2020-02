Marco Marschall

Eberswalde Geschätzte 100 überwiegend ältere Menschen haben am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz die schon zweite Mahnwache unter dem Motto "Fridays gegen Altersarmut" abgehalten. Da sie im Haushalt zwei Renten hätten, habe sie es eigentlich nicht nötig zu protestieren, berichtet eine 66-Jährige Eberswalderin, die früher in einer Schulküche tätig war. Sie sei aus Solidarität dabei. "Es kann doch nicht sein, dass jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat, nur 800, 900 oder 1000 Euro Rente hat", so ein 70-jähriger Teilnehmer, der aus Blumberg bei Ahrensfelde angereist ist und auch die eigene Situation damit schildert.

Transparente werden gezeigt, miteinander geredet. Auch die Stadtverordneten Carsten Zinn (fraktionslos), Frank Banaskiewicz (FDP/BFB) und Hardy Lux (SPD) sind zugegen. Dem Landtagsabgeordneten soll eine Dame unflätig signalisiert haben, dass er unerwünscht ist, berichtet Zinn empört als Lux bereits verschwunden ist. Initiatorin Gerda Curella, die den Vorfall nicht gesehen hat, betont, dass auch Politiker teilnehmen dürften, nur nicht um ihre politische Gesinnung herzutragen.