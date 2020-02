Siegmar Trenkler

Tarmow (MOZ) Im Gemeindezentrum in Tarmow stand die Feuerwehr am Sonnabend wieder einmal hoch im Kurs. Dort wurden Brandbekämpfer für ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit ausgezeichnet. Sie bekamen, je nach Dauer der Zugehörigkeit, die Medaille für treue Dienste in verschiedenen Stufen überreicht.

Bronze

Für 20 Jahre im Dienste der Feuerwehr wurden ausgezeichnet: Steffen Klaffke (Brunne-Betzin-Lentzke), Hans-Joachim Mylius (Dechtow), Jörn Völling (Wustrau-Altfriesack-Langen), Michael Schneider (Brunne-Betzin-Lentzke), Thomas Bahr (Fehrbellin), Matthias Morzaski (Fehrbellin), Tony Schiffer (Fehrbellin), Michael Sorge (Fehrbellin) und Erik Görn (Fehrbellin).

Silber

Für 30 Jahre Dienst wurde Andreas Pfeifer (Lobeofsund) mit einer Medaille bedacht.

Gold 40 Jahre

Seit 40 Jahren sind dabei: Jörg Staege (Betzin-Brunne-Lentzke), Klaus-Dieter Sundermann (Lobeofsund) und Ulf Netzel (Lobeofsund).

Gold 50 Jahre

Die Medaillen gingen an Herbert Volger (Walchow-Protzen), Heinrich Mutschke (Fehrbellin), Ilse Bauske (Wustrau-Altfriesack-Langen), Ilse Lausch (Wustrau-Altfriesack-Langen), Ursula Thienmann (Wustrau-Altfriesack-Langen), Giesela Kuchenbecker (Wustrau-Altfriesack-Langen) und Brigitte Bittner (Wustrau-Altfriesack-Langen).

Gold 60 Jahre

Geehrt wurden Dieter Brandt (Manker) und Fritz Kaatz (Wustrau-Altfriesack-Langen).

Gold 70 Jahre

Diese besondere Medaille wurde Heinz Erstling (Linum) überreicht.