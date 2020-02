Aileen Hohnstein

Oranienburg Ein Ständchen für das Geburtstagskind: Am Sonntag haben drei Prinzessinnen und ein Prinz im Orangesaal des Oranienburger Stadtschlosses eine besondere Überraschung für den Großen Kurfürsten parat und singen ihm mutig ein "Wie schön, dass du geboren bist". Es ist ein rundes Jubiläum, das an diesem Tag gefeiert wird: Friedrich Wilhelm von Brandenburg wäre 400 Jahre alt geworden. Grund genug, aus diesem Anlass eine festliche Audienz zu veranstalten.

Doch nicht nur ein Treffen mit dem Kurfürsten persönlich wird den Besuchern ermöglicht, sondern zuvor auch ein Ausflug in die höfische Etikette. Jennifer Bernard, studierte Historikerin und Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, bringt Erwachsenen und Kindern deshalb den Knicks für die Damen beziehungsweise den Kratzfuß für die Herren bei. Danach wird es komplizierter, die Chaconne, ein historischer Gangtanz im Dreivierteltakt, steht auf dem Stundenplan. "Ich bin stolz auf Sie", lobt die Tanzlehrerin nach einer halben Stunde ihre Schüler. Die Schritte und Tanzfiguren sitzen, für die Kinder stehen Kostüme bereit, um sich dem Kurfürsten schön zu präsentieren.

Einige Besucher sind sogar in eigenen, zum Teil selbst geschneiderten Gewändern erschienen wie sieben Mitglieder des Berliner Vereins "Höfische Gesellschaft". "Wir freuen uns, wenn wir auch einmal in einem Schloss tanzen können", sagt Vereinsvorsitzender Andreas Feller, der den Urenkel des Kurfürsten, Prinz August Ferdinand von Preußen, mimt. Er findet das 18. Jahrhunderts besonders spannend und schlüpft deshalb gern in historische Rollen: "Es macht Spaß, so in die Epoche einzutauchen."

Auch der Oranienburger Kurbrandenburgische Marineverein ist gekommen. Er kümmert sich um die Statenyacht "Sehnsucht" und damit um den Nachbau eines historischen niederländischen Plattbodenschiffes. "Wir sind das Gefolge des Großen Kurfürsten", sagt Peter Gruner, der auf keinen Fall die große Geburtstagsfeier verpassen wollte.

Rüdiger Pokorny aus Havelberg hingegen hatte bislang kaum Berührungspunkte mit der Brandenburger Adelsgeschichte. Zur Veranstaltung ist er gekommen, weil seine Tochter ihm den Ausflug zum Geburtstag geschenkt hatte. "Man muss auch einmal so einen Spaß mitmachen", sagt er lachend.

Am Ende ist die kurfürstliche Audienz um einige Programmpunkte reicher geworden, als ursprünglich geplant. Außer dem einstudierten Hoftanz der Besucher schmettern Mitglieder des Kurbrandenburgischen Marinevereins ein Lied vom rauhen Wind an der Havel und ein Gast aus Holland singt ebenfalls ein Seelied. Die "Höfische Gesellschaft" zeigt einen weiteren Tanz. "Es ist toll, dass heute auch historische Vereine gekommen sind. Sie haben der Audienz einen besonderen Glanz und eine schöne Atmosphäre gegeben", findet Schlosskastellanin Berit Goede.