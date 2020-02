Aufbruch bei mildem Wetter: Kerstin Borret und Matthias Henkel – umringt von den Teilnehmern der Wanderung – begrüßten die vielen Naturfreunde am Festplatz in Neuglobsow. Dann setzte sich die Gruppe in Richtung Stechlinsee in Bewegung. © Foto: Jürgen Rammelt

Jürgen Rammelt

Neuglobsow Mit über 50 Teilnehmern hat die Winterwanderung am Sonnabend in Neuglobsow eine beachtliche Resonanz gefunden. Organisiert hatte die Traditionsveranstaltung der Heimatverein Neuglobsow/Dagow, dessen Vorsitzende Kerstin Borret die Teilnehmer der Wanderung begrüßte. Borret, die auch Ortsvorsteherin von Neuglobsow ist, stellte mit Matthias Henkel den Förster des Reviers Neuroofen der Oberförsterei Steinförde vor. "Als Kenner der Neuglobsower Flur um den Stechlin kann dieser sicher viel zur Natur, zur Tierwelt und zur Landschaft erzählen", erklärte Borret den Wanderfreunden.

Auf die Frage eines Teilnehmers, wie lang die Strecke sein wird, konnte Matthias Henkel Entwarnung geben. "Wir werden etwa zehn Kilometer und circa 1,5 bis zwei Stunden entlang des Ufers am Stechlinsee unterwegs sein", berichtete der Revierförster. Kerstin Borret indessen verriet, dass sie sich in der Zwischenzeit um die Suppe kümmern wird, die auf die Teilnehmer nach der Winterwanderung wartet. Auf dem Speiseplan würde diesmal eine Linsensuppe stehen, die nach der Wanderung sicher schmecken wird.

Dann setzte sich die muntere Truppe auch schon in Bewegung. Vom Sammelpunkt oberhalb des Stechlinsees ging es zuerst zu einer Tafel mit einer Landkarte, an der Matthias Henkel zeigte, wohin die Tour führen wird. Vorbei am Fenchelberg nannte er als Ziel die Sonnenbucht.

Wenige Meter danach gab es bereits den nächsten Stopp. Der Förster verwies auf die charakteristischen Bäume, die den Wald schmücken. Er bedauerte, dass kein Schnee liegt und machte deutlich, dass bei aufmerksamer Betrachtung schon zu merken ist, dass das Frühjahr naht.

Vorbei ging es beim Fischer und zunehmend öffnete sich der Blick auf den See. Leider fehlte das Eis. Am Ufer tummelten sich einige Wasservögel und an den Buchen waren bereits die ersten Triebe zu erkennen. Matthias Henkel war während der Wanderung ein guter Erklärer und blieb keine Antwort schuldig

Auf dem Weg zur Sonnenbucht verwies der Förster aber noch auf ein anderes Problem: Neuglobsow lebt vom Tourismus. Aber auch der Schutz der Natur sei sehr wichtig. Besonders am Ufer des Stechlinsees, an das ein Totalreservat grenzt, sei das zu beachten. Dies zu würdigen und zu respektieren, sei eine vordringliche Aufgabe, betonte der Forstexperte.