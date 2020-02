DPA

Berlin (dpa) Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat seinen ersten Sieg im neuen Jahr verbucht.

Der Sprinter vom Team Bora-hansgrohe gewann bei der Clásica de Almería in Südspanien eine Massenankunft. "Ich war in diesem Jahr bei Rennen in Spanien zweimal Zweiter. Deswegen ist es schön, jetzt mal als Erster die Linie zu überqueren. Es war ein hartes Rennen wegen des Windes", sagte der 25 Jahre alte Ackermann nach dem 187,6 Kilometer langen Rennen mit Start und Ziel in Roquetas de Mar.

Zweiter wurde der Norweger Alexander Kristoff vor dem Italiener Elia Viviani.