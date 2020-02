Die Ruhe vor dem Sturm: Filmplakate der Berlinale 2020 säumen schon jetzt die Leipziger Straße am Potsdamer Platz. Die 70. Internationalen Filmfestspiele beginnen am Donnerstag. © Foto: Britta Pedersen

MOZ

Berlin (MOZ) Etwa 340 Filme werden während des zehn Tage Festivaldauer ab Donnerstag auf der 70. Berlinale zu sehen sein – geradezu unübersichtlich viele. Das "MOZ"-Berlinaleteam hat das Programm schon einmal durchforstet und persönliche Highlights herausgepickt.

Aus dem Leben eines Schweins

Die Protagonistin dieses Films hat vier Beine, einen Ringelschwanz und eine Nase wie eine Steckdose. Gunda, ein Schwein, bestimmt Inhalt und Titel dieser Schwarz-Weiß-Doku, die aufklärt über etwas, von dem wir denken, dass wir es bereits kennen. Filmemacher Victor Kossakovsky zeigt die emotionale Intelligenz von Tieren. Er beobachtet die Interaktionen zwischen ihnen statt mit Menschen und im Angesicht von Schlachtmethoden.

"Gunda": Berlinale Encounters, 23.2. 12.30 Uhr CinemaxX7, 24.2. 20 Uhr Cubix, 28.2. 12.30 Uhr Zoo 1, 1.3. 10 Uhr Urania

Wagenknecht

Wenn das nicht der Film zur Stunde ist. Zwei Jahre lang hat Sandra Kaudelka Sahra Wagenknecht begleitet, vom Bundestagswahlkampf 2017 bis zu ihrem Rückzug aus der Spitzenpolitik 2019. Die klügste und streitbarste Politikerin der Linken. Kommentare zur aktuellen Lage gibt es dann hoffentlich im Filmgespräch.

Wagenknecht: Perspektive Deutsches Kino, 27.2.19.30 Uhr International, 28.2., 20.30 Uhr Cinemaxx 1, 1.3. 19.30 Uhr International

American Sector

Es heißt, wenn man sämtliche in alle Welt verkauften Teile des antikapitalistischen Schutzwalls wieder zusammensetzen würde, wäre diese neu entstandene Mauer um vieles länger als die ursprüngliche. Der Dokumentarfilm The American Sector begibt sich auf die Suche nach Mauerstücken, die in den USA verteilt sind. Klingt interessant!

"American Sector": Berlinale Special, 21.2. 18.30 Uhr Haus der Berliner Festspiele, 22.2. 22 Uhr International, 24.2. 15.15 Uhr Cubix 6

Sune – Best Man

Meine Kinder und ich können den Publikumstag kaum erwarten. Dann sehen wir endlich mehr von Sune. Das ist der Held eines Kinderfilmes. Die Schweden können vieles, Kinderfilme ganz besonders. Oft bestechen sie durch eine realistische Geschichte, die Sorgen und Nöte der Jüngsten seziert, Erwachsene mit ihren eigenen Problemen integriert und dann noch mit einer beeindruckenden Dichte an Pointen aufwartet. So auch auf der Berlinale 2019 in "Sunde vs. Sune". Darin hat es der zehnjährige Sune schwer verkraftet, dass plötzlich ein neuer Mitschüler gleichen Namens ihm die Show stahl. Nun also ein neues Abenteuer mit dem pfiffigen Alltagshelden.

"Sune – Best Man": Generation, 22.2. 10 Uhr Urania, 23.2. 11 Uhr Cubix 8, 24.2. 9.30 Zoo-Palast, 26.2. und 1.3. 12.30, FaF

The Assistant

Der Film von Kitty Green war zwar bereits auf dem Sundance und Telluride zu Gast, aber trotzdem lohnt es sich, ihn anzuschauen. Während Blockbuster wie "Bombshell" mit #MeToo eher laut umgehen, verspricht dieser Streifen einen leisen, eindringlicheren Zugang zu dem Thema. Erzählt wird ein Tag im Leben der jungen Assistentin eines einflussreichen Filmmoguls. Die aufregende Newcomerin Julia Garner spielt die Hauptrolle.

"The Assistant": Panorama, 23.2. 19 Uhr Zoo-Palast1, 24.2. 13 Uhr Cubix9, 25.2. 13.30 International, 28.2. 21 Uhr Cinemaxx 7, 1.3. 22 Uhr Zoo-Palast 1

Pinocchio

Ist doch klar, dass man von einem italienischen Festivaldirektor besonders gute italienische Filme erwartet. Matteo Garrones "Pinocchio" verspricht ein besonderes Vergnügen: Nicht nur ist Garrone ein ausgewiesener Magier mit Sinn für die ganz großen, fantastischen Bilder, es gibt auch ein Wiedersehen mit Italiens Chefkomiker Roberto Benigni. Und das Programmheft verspricht "ein Italien, das nach Erde, Meer und Bauernhof riecht".

"Pinocchio": Berlinale Special Gala, 23.2., 15.30 Uhr Berlinale-Palast, 24.2. 9.30 FSP, 26.2. 18 FSP, 1.3. 15.30 Zoo-Pal.

Effacer l’historique

Dieser Beitrag hat uns wirklich gefehlt. Das französische Filmemacherduo Benoit Delépine und Gustave Kervern (u. a. "Mammuth", "Der Tag wird kommen") schildert den verzweifelten Kampf dreier Provinzbewohner gegen übermächtige Internet-Giganten. Mobbing, Spam-Werbung, Serien-Sucht und ein peinliches Sexvideo sind die Auslöser, die sie die Flucht nach vorne antreten lassen. Wenn die beiden Erzähl-Spezialisten alles richtig gemacht haben, wird hier der ganze Wahnsinn der sozialen Medien vorgeführt: die Art, wie Dating-Apps, Chat-Foren und Streamingdienste in nur wenigen Jahren unser Zusammenleben radikal verändert haben.

"Effacer l’historique": Wettbewerb, 24.2. 15 Uhr Berlinale-Palast, 25.2. 10 Uhr FSP, 20.30 Uhr HdBF, 29.2. 11 Uhr Cinemaxx3, 1.3. 14.15 FSP

The Queen

So gut war sie nie mehr. Wie Helen Mirren in Stephen Frears’ "The Queen" als Elizabeth II. allein im Angesicht eines Zwölfenders steht, der Landrover im Matsch versackt und das Königreich nach dem Unfalltod von Lady Di in Aufruhr, das ist ganz großes Kino. Zuletzt, als nach dem Bruch von Harry und Meghan mit der eisernen Regel von Countenance und Pflichterfüllung sich noch einmal alles um das englische Königshaus drehte, dachte man an diese ideale Anverwandlung zurück. Dafür gibt es zu Recht den Ehrenbären der Berlinale 2020.

"The Queen": Hommage, 27.2. 21.45 Uhr Berlinale-Palast