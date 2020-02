Thomas Pilz

Altlüdersdorf (MOZ) In absehbarer Zeit werden auch Wehren des Amtes Gransee und Gemeinden weiter technisch aufgerüstet: Drei neue Tanklöschfahrzeuge (TLF) sollen angeschafft werden, jeweils für Sonnenberg, Großwoltersdorf und Meseberg. Das kündigte Amtsdirektor Frank Stege am Sonnabend in Altlüdersdorf an. Im dortigen Sportlerheim hatte sich die Freiwillige Feuerwehr Gransee versammelt. Im 129. Jahr des Bestehens der Wehr zog Löschgruppenführer Uwe Valentin einmal mehr eine beeindruckende Bilanz. Ende 2019 engagierten sich drei Kameradinnen und 38 Kameraden im aktiven Dienst der Einsatzkräfte. Wenn auch die Anzahl der Einsätze leicht auf 116 zurückging – die körperlichen Anforderungen und Stress seien enorm gewesen für die Feuerwehrleute. Abgesehen von dem zeitlichen Aufwand, denn durchschnittlich an jedem dritten Tag sei man alarmiert worden. 102 Ausbildungsstunden absolvierte jeder Kamerad, dazu kam die Amtsausbildung sowie die auf Kreis- und Landesebene.

Christin Pahlow, die die Jugendwehr mit 31 Mitgliedern leitet, wurde zur Brandmeisterin befördert. Löschmeister wurde Kevin Klemm.

Frank Stege und Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) sprachen den Brandschützern ihre Hochachtung aus. Sie versicherten, die politischen Entscheidungsträger stünden weiter hinter ihnen.