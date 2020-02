Marco Winkler, Volker Knopf

Oranienburg Am Ende hatte "Miss Schleswig-Holstein" im Europapark Rust die Nase vorn. Sie setzte sich als neue "Miss Germany" gegen 15 Kandidatinnen durch. Unter ihnen war auch die 18-jährige Vivienne Radigk aus Oranienburg. Die amtierende "Miss Brandenburg" schaffte es zwar nicht aufs Siegertreppchen, kam aber immerhin unter die Top 12. "Anfangs war ich sehr traurig und auch schockiert", erzählte sie am Sonntagabend im Gespräch mit unserer Zeitung. Da kam sie gerade nach sieben Stunden Rückreise wieder in Berlin an. "Aber bestimmte Dinge passieren aus bestimmten Gründen." Der Schockmoment, in dem sie realisierte, dass ihre Traum geplatzt ist, liegt nun hinter ihr. "Das Leben geht weiter, ich versuche jetzt, zurück in den Alltag zu finden."

Laufen, Posen, Knigge-Kurs, Shootings, Make-Up, Social Media Workshop, Yoga, Pressetraining oder Choreografie – all das ist vorbei. "Ich habe sehr viel gelernt – von den Shootings bis zum Persönlichkeitstraining. Ich konnte hier sogar meine Höhenangst überwinden", betonte sie während des Wettstreits, für den sich 7 500 Frauen aus ganz Deutschland bewarben.

Die drei Wochen bei "Miss Germany" seien "die schönsten Tage in meinem Leben" gewesen. Zickenkrieg hinter den Kulissen? Habe es nicht gegeben. "Wir waren ein Team, für Zickereien war eigentlich gar kein Raum." Für Entspannung sollte auch das Weglassen von Altherren-Fantasien sorgen: Es gab keinen Bikini-Contest. "Mich hätte das nicht gestört", sagt die 18-Jährige selbstbewusst. Sie sei aber froh, dass es trotz großen Werbecharakters der Show um die Persönlichkeit der Kandidatinnen ging. Nun hofft sie auf ein, zwei Aufträge als "Miss Brandenburg". Schon vor ihre Wettbewerbsteilnahme modelte sie international.

Wie geht es weiter? Der Traum ist aus – die Schule beginnt. Vivienne Radigk will ihr Abitur nachholen. Vor drei Jahren beendete sie die elfte Klasse, als ihre Privatschule aus wirtschaftlichen Gründen schloss. "Ich möchte einen Plan B haben und Psychologie studieren", sagt sie. "Das ist die Chance, mein Leben anders zu gestalten."