Holger Rudolph

Neuruppin Mit gut 1 500 Besuchern stark frequentiert war am Sonnabend die zwölfte Bildungsmesse im Neuruppiner Oberstufenzentrum. 86 Unternehmen präsentierten die bei ihnen vorhandenen Ausbildungs-, Job- und Praktika-Angebote unter dem Motto "Deine Zukunft beginnt". Bis auf die Bundeswehr handelte es sich um Betriebe und Institutionen aus der Region. Zeitgleich veranstaltete das Oberstufenzentrum einen Tag der offenen Tür. Manche Unternehmen verzeichneten schon zuvor eine hohe Nachfrage. So sind bei den Stadtwerken Neuruppin die neuen Lehrstellen ab August 2020 bereits fest vergeben.

Schwerer tut sich das Precise Resort Marina Wolfsbruch im Rheinsberger Ortsteil Kleinzerlang. Personalreferentin Andrea Nemecz berichtete, dass deutsche Jugendliche kaum noch für eine Tätigkeit im Gastgewerbe zu begeistern seien. Vor allem die Notwendigkeit der Arbeit an Wochenenden und Feiertagen führe dazu, dass junge Menschen nicht als Restaurantfachleute oder Koch arbeiten wollen.

Lidl-Verkaufsleiter für Ostprignitz-Ruppin Robert Lindner freute sich über die Vielzahl von Nachfragen bei der Messe. Dabei sei klar geworden, dass etlichen Schülern nicht bekannt ist, dass es neben der Ausbildung zum Verkäufer speziell für Abi-turienten auch die dreijährige Aus- und Fortbildung zum Filialleiter gibt.

Gleichfalls sehr gut besucht waren die praktischen Präsentationen im Rahmen des Tages der offenen Tür. So zeigten Fleischer-Azubis die fachgerechte Zerlegung eines Schweins bis hin zur Zubereitung mit anschließenden Kostproben. Es bestand zwar die Möglichkeit, direkt beim Wunschausbilder Bewerbungsunterlagen abzugeben. Doch diese Chance wurde selten genutzt. Befragte Jugendliche sprachen nach dem Messebesuch davon, dass sie nun besser wissen, welcher Beruf für sie in Frage kommt und welcher mit Sicherheit nicht. Die Gespräche mit den Anbietern seien interessant gewesen. Etliche Schüler wollen nun zunächst ein Praktikum in den Betrieben absolvieren.