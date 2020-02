Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Mit einer Schweigeminute gedachten die Frankfurter Stadtverordneten in ihrer letzten Sitzung Frank Heck. Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke/BI Stadtumbau war am 2. Februar nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Er wurde nur 56 Jahre alt. Die Trauerfeier und Beisetzung findet am kommenden Sonnabend statt.

Der Sozialarbeiter Frank Heck war in den vergangenen Jahren bei der Wichern Diakonie beschäftigt und begleitete dort benachteiligte Menschen. Darüber hinaus war er vielfältig gesellschaftlich aktiv. Er engagierte sich unter anderem als ehrenamtlicher Notfallseelsorger und Trauerbegleiter. Saß in Aufsichtsräten wie der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft und des Vereins Lebenshilfe. Und führte den Athletik-Sport-Klub (ASK) jahrelang als Präsident.

Bei den Kommunalwahlen im Mai vergangenen Jahres war Frank Heck mit 796 Stimmen für Die Linke in die Stadtverordnetenversammlung eingezogen. Bereits zuvor hatte er sich als sachkundiger Einwohner in stadtpolitische Debatten eingebracht. "Die ihn kannten, schätzten seine Zielstrebigkeit, seine Tatkraft und seine Durchsetzungsfähigkeit", heißt es in einem Nachruf seiner Fraktionskollegen. Sein politisches Engagement sei tief geprägt gewesen von sozialer Gerechtigkeit und der Verbesserung der konkreten Lebenslage der Menschen. "Als Streiter war er in der Sache hart, im Umgang mit den Menschen fair. Seine Überzeugung ließ ihn selbstbewusst auftreten, unnachgiebig sein und auch konsequent nein sagen. Er wird uns fehlen."