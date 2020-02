Umjubelt: Der Auftritt des Bauernballetts zu "Mambo Number 5". Der Programmpunkt stammt aus dem Jahr 1999 – und hat in den all den Jahren nicht an Charme eingebüßt. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Neulewin Vierzig Jahre – 140 Mitglieder. Das sind die Zahlen, auf die der Neulewiner Karnevalclub stolz ist. Am Sonnabend wurde das Jubiläum mit allen Mitgliedern, Sponsoren, der Feuerwehr, dem Amtsdirektor Karsten Birkholz und den befreundeten Narrenvereinen aus dem Oderland gefeiert. Die Präsidenten überbrachten jeweils Geschenke und bedachten das Engagement des Vereins und seiner Mitglieder mit Lobesworten und herzlichen Wünschen, was die nächsten 40 Jahre angeht.

Einen musikalischen und tänzerischen Rückblick wagten die Narren vom NKC in ihren Programmpunkten: So tanzten die Funken zu einem Medley der Kölner Kultband "Höhner", die schon aus dem Jahr 2009 stammte. Noch zehn Jahre früher fand erstmalig der umjubelte Auftritt des Männerballetts zu dem Ohrwurm "Mambo Number 5" statt. Damals wie heute brachten die Herren die Stimmung im Saal auf den Siedepunkt. Und mussten am Sonnabend immerhin zwei Zugaben in voller Länge geben. Ebenfalls gefeiert: Die "irren Spaßvögel" alias "Oderbruchperlen" mit dem Mallorca-Partyhit "Erna Schabulski". Nachdem Frank Wagemann als Kanonier wie immer die Stimmungskanone voller Konfetti gezündet hatte, übernahmen Anja und Nicole die Moderation und begleiteten die Gäste durch den abwechslungsreichen Abend. Begonnen hatte der mit einer Rede des Präsidenten aller Neulewiner Narren. Seit 18 Jahren ist Michael Rubin der Chef der Karnevalisten. Und lobte seine Mitglieder und Akteure, Helfer und Sponsoren sowie die Ehrenmitglieder für ihre tatkräftige Unterstützung. Ohne die fleißigen Hände beim Nähen der Kostüme, beim Styling, bei der Musik und der Beleuchtung ginge nichts, so Rubin. Ebenso wenig wie ohne den Versorger oder die Polizei und die Feuerwehr. "Das alles macht den Neulewiner Karneval aus", so der Präsident. Gemeinsam mit den 140 Mitgliedern, die für ein zweistündige Programm alles geben. Wie die, die das Glück hatten, für die kommende Woche eine der Karten für die Vorstellungen am Freitag oder Sonnabend ergattern zu können, sehen werden. Lediglich 30 Minuten hatte es in diesem Jahr erneut gedauert, bis die erste Vorstellung ausverkauft war. In 30 weiteren Minuten war auch der Freitagabend ausverkauft.

Zusammenhalt gelobt

Auf eine weitere Kuriosität wies Michael Rubin in seiner Ansprache an sein Narrenvolk hin: Es sei nämlich durchaus nicht selbstverständlich, dass gleich zwei Mitglieder des Elferrates nun Bürgermeister sind. Das ist zum einen er selbst, der seit vergangenem Jahr Bürgermeister der Gemeinde Oderaue ist. Und zum anderen ist es Kerstin Herrlich, die vor einem Monat einstimmig zur Bürgermeisterin der Gemeinde Neulewin gewählt wurde.

Gelobt wurde an diesem feierlichen Abend auch die Zusammenarbeit der mittlerweile neun Karnevalsclubs im Oderland. Die auch alle bei der Neulewiner Jubiläumsfeier vertreten waren. "Das ist ein Zeichen, dass wir hier im Oderbruch und auf der Höhe zusammenhalten", sagte Michael Rubin und hob das Glas.