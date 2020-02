Verkauf für einen guten Zweck: An die 215 Euro haben die zwei Abiturientinnen zum Informationstag am OSZ Strausberg für ihre Abschlussfeier einnehmen können. Schulleiterin Gudrun Thiessenhusen (r.) und der ehemalige Schüler Max Schumann (Mitte, 19) halten einen Plausch am Kuchenbasar. © Foto: Jana Reimann-Grohs

Jana Reimann-Grohs

Strausberg Am Oberstufenzentrum (OSZ) in Strausberg standen die Türen am Sonnabend zwischen 9 und 12 Uhr wieder weit offen. Wer in die Berufs- und Fachschule möchte, um Sozialassistent oder Erzieher zu werden, sich für ein Fachabitur mit Abschluss in der 12. Klasse oder am Beruflichen Gymnasium mit drei Jahren Lernzeit interessiert, wurde mit offenen Armen empfangen.

Im ganzen Haus duftet es nach frisch gebackenen Waffeln und Kuchen. Helfer aus den Abiturklassen bewirten am Kuchenbasar in der zweiten Etage des Schulgebäudes Besucher, um für ihren Abschluss-Ball, am 20. Juni in der Erlengrundhalle, Geld zu sammeln. Am Eingang stehen Schüler, die neugierigen Eltern und Jugendlichen zum Informationstag einen Laufzettel in die Hand drücken.

Viele Bewerber fürs Sozialwesen

"So voll war es noch nie", berichtet Sabine Wagner von der Beratung für die Fachoberschulen. Bei Saskia Klenner stehen Eltern und Schüler "wie jedes Jahr vor der Tür", um persönlich Unterlagen für eine bevorstehende Schulaufnahme abzugeben, sagt die Schulsachbearbeiterin. "An die 25 Bewerbungen gingen allein für die Fachoberschule Sozialwesen ein."

In den Klassenräumen des Beruflichen Gymnasiums schaut sich auch Samantha Langner aus Berlin-Mahlsdorf um. Die 16-Jährige wurde von ihrer Mutter Anja hergelotst – sie möchte gern nach der 10. Klasse in den Bereich Sozialwesen und Abitur machen, erzählt sie. Studienrätin Kristin Henke steuert sofort auf selbst gestaltete Brillen-Modelle aus ihrem Psychologieunterricht zu, um relevante Fachbereiche vorzustellen.

"Hier arbeiten Psychologie und Pädagogik Hand in Hand", bestätigt Studienrätin Eva-Maria Schäfer: "Wir beschäftigen uns mit Lernstrategien und entwickeln daraus Zukunftswerkstätten für Schulen." Ihr Grundkurs Pädagogik wurde extra von drei Stunden in der Woche auf fünf aufgestockt. "Nun besteht im Leistungskurs die Möglichkeit, thematisch in die Tiefe zu gehen und kleinere Forschungsprojekte zu machen", freut sich die Deutsch- und Pädagogiklehrerin über das erweiterte Angebot

Alternative Lehrmethoden schätzen auch Schüler. Der Informatikstudent Max Schumann nutzt die Gelegenheit, mit ehemaligen Lehrern und Neuankömmlingen zu plaudern. Ihm habe es hier bis zum Abitur gerade wegen des Lernens "auf Augenhöhe" immer Spaß gemacht, erzählt der 19-Jährige. "Die Lehrer nehmen sich auch nach dem Unterricht Zeit für Gespräche – das verbindet und motiviert, im richtigen Moment Leistung zu zeigen."

Leistungsansprüche steigen

Für jeden Bildungsgang hat das unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen. Die hohe Nachfrage könne den Bedarf aber kaum decken, bedauert Schulleiterin Gudrun Thiessenhusen. Demnach gelte das Leistungsprinzip. Gerade wegen des Technik-Angebots und den berufsbildenden Profilkursen am Gymnasium möchten zu viele Schüler angenommen werden. Den Druck könne sie ihnen nicht nehmen, sagt die Pädagogin, sie jedoch "in Gesprächen motivieren, sich im zweiten Schulhalbjahr etwas zu steigern, um die Chancen zu erhöhen".

In der Fachschule für Erzieher sind junge Leute aus Fremdberufen wie Andreas Molks gern gesehene Späteinsteiger mit Ausbildungserfahrung. Nach seiner Tischlerlehre möchte sich der Hoppegartener umorientieren und Erzieher werden. Das Beratungsgespräch mit der Abteilungsleitung lief gut – damit er hier in Teilzeit lernen kann, muss er aber noch eine soziale Einrichtung finden, die ihn drei Tage in der Woche praktisch ausbildet.