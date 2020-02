MOZ

Lindenberg Beamte der Polizei wollten Sonnabendnacht um 23.40 Uhr einen Mercedes Transporter in der Bahnhofstraße kontrollieren. Der Fahrer gab Gas und versuchte sich der Kontrolle zu unterziehen. Am Ende einer Sackgasse kam der LKW nicht weiter. Der Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Mittels Polizeihubschraubers konnte im Bereich Lindenberger See und Bahndamm eine Person im Wärmebildgerät erkannt werden. Die Beamten am Boden wurden direkt dorthin gelotst, um den 23-Jährigen aus Polen widerstandslos festzunehmen. Die beiden Hubschrauberpiloten wurden beim Einsatz schwer behindert, als zwei junge Männern sie vom Boden aus mit starken Taschenlampen blendeten. Beide Männer wurden gestellt, es wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt. In der Nacht zum Freitag stahlen Diebe vom Parkplatz am Observatorium einen grauen Audi A4 TDI mit dem Kennzeichen LOS-DK 394. Sachschaden ca. 5 000 Euro.