Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Man brauchte ein bisschen Glück, um die Chefin in einer freien Minute anzutreffen. In ihrem Büro in der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe war Jacqueline Böttcher am Sonnabend kaum. Sie schwirrte im Schulgebäude an der Poststraße herum, unterhielt sich mit Schülern, Besuchern, Kollegen, ging von Raum zu Raum – und lächelte dabei. Sie schien zufrieden mit dem Tag der offenen Tür, der – wie man an den Autokennzeichen schnell erkennen konnte – Gäste aus vielen Landkreisen angelockt hatte.

Eine Warteliste fürs Internat

"Es wurden schon diverse Bewerbungen bei uns abgegeben", erzählte Jacqueline Böttcher gegen Mittag. Vor allem die Ausbildungsgänge Physiotherapie und Ausbildung in der Pharmazeutisch-technischen Assistenz (PTA) seien begehrt. Bei dem neuen Ausbildungsberuf Pflegefachmann/-frau hingegen sei noch Unsicherheit zu spüren. Die Ausbildungen in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege gibt es künftig nicht mehr. Sie wurden zusammengeführt zum neuen Beruf "Pflegefachfrau/-mann". Im April soll dafür die Ausbildung in der Schule beginnen. Ob genug Bewerbungen zusammenkommen, müsse man abwarten. Das hänge von den Rückmeldungen ab, die unter anderem aus den Krankenhäusern kommen.

Eines dieser Partnerhäuser – die sich an diesem Tag alle vorstellten – ist das Naëmi-Wilke-Stift Guben. Dort macht Dustin Neumann eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Die Praxis lernt er in Guben, die Theorie in Eisenhüttenstadt. Und ja, es mache ihm Spaß, sagt der junge Mann, der den Besuchern am Tag der offenen Tür Rede und Antwort steht. Das sei kein leichter Beruf, gibt er zu. Körperlich und mental verlange er einem einiges ab. Aber man bekomme viel zurück. Neumann schätzt vor allem den Kontakt zu den Menschen.

Den Beruf, den einst vor allem Frauen ausgeübt haben, entdecken immer mehr Männer für sich. Das bestätigte auch Grit Halbach, Praxisanleiterin im Eisenhüttenstädter Krankenhaus. Das sei gut – vor allem auch für die männlichen Patienten. Im Krankenhaus gibt es aktuell 39 Auszubildende. Die nächste Klasse werde wie immer im Oktober eröffnet. Die Chancen, übernommen zu werden, sind mehr als gut. Nicht nur in diesem Beruf.

Michelle Casper hat ebenfalls gute Chancen. Sie lernt PTA, könnte später in jeder Apotheke arbeiten. "Die Vermittlungsquote liegt bei 100 Prozent", sagt die junge Frau, die aus Spremberg kommt und in Eisenhüttenstadt im Internat der Schule wohnt. Dort gibt es mittlerweile übrigens eine Warteliste. Zum Tag der offenen Tür ist ihr Freund Jonas vorbeigekommen. Er wolle mal sehen, was seine Freundin so macht, sagte er und schaute interessiert durch eines der aufgestellten Mikroskope. In einem anderen Raum experimentierten angehende PTAs am Bunsenbrenner. Das zog die Besucher magisch an. Ein gewisses Faible für Chemie und Biologie sollte man also haben.

An diesem Tag aber bewiesen die Schüler auch guten Geschmack. Etliche Kuchen hatten sie gebacken, schließlich macht Bildung hungrig.