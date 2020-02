Conradin Walenciak

Fürstenwalde (MOZ) Kein Schnee und grundsätzlich viel zu warm – der Winter 2020 in Brandenburg wird zumindest Kälte- und Schneeliebhabern nicht nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Auch die hier ansässigen Kleidungsgeschäfte werden froh sein, dass die Wintersaison vorbei ist. Denn so wirklich zufrieden sind sie mit den Umsätzen in den Wintermonaten nicht.

Das bestätigt Carola Schöppe, seit 19 Jahren Verkäuferin im Moses-Laden in der Fürstengalerie in Fürstenwalde. "Die milden Temperaturen haben dafür gesorgt, dass einiges an Winterkleidung bei uns hängen geblieben ist", sagt sie. Deshalb versuche man nun, mit hochprozentigen Rabattaktionen die übrig gebliebenen Wintermäntel und dergleichen im Winterschlussverkauf an den Mann und die Frau zu bringen.

Farbige Damenjacken

Ein Verlustgeschäft sei das nicht, aber sogar der Verkauf der Angebotsware verlaufe schleppend. Deshalb setze man schon seit einiger Zeit auf die Frühjahrskollektionen. "Der Frühling wird bunt", sagt Schöppe und deutet auf gelbe, rote, grüne und blaue Jacken in der Damenabteilung.

Schon im vorigen Jahr hat die Fürstenwalder Moses-Filiale keinen rauschenden Umsatz mit ihren Daunenmänteln und Strickpullovern gemacht, sagt Schöppe. "Die Witterungsbedingungen waren einfach zu mild." Weniger Ware eingekauft habe das Unternehmen deshalb aber nicht, zumindest sei in der Fürstenwalder Filiale nicht weniger angekommen als im Jahr zuvor.

Ähnlich lief es in der Anika-Schuh-Filiale im Rathaus-Center. Auch Filialleiterin Maike Schulze bekam von der Firmenzentrale ähnlich viele Winterstiefel geliefert wie fürs Wintergeschäft 2019. "Das liegt einfach daran, dass die Planungen dafür ja schon relativ zeitig anlaufen", sagt die 52-Jährige, die seit März 2015 im Geschäft arbeitet. "Und wir sind ja alle keine Propheten. Das Winterwetter Monate vorher vorauszusagen, ist einfach nicht möglich", sagt sie.

Da ihre Kunden frühzeitig damit anfingen, sich eher für Halbschuhe als für Winterstiefel zu interessieren, reagierte Schulze darauf. Bereits im vergangenen Dezember habe man in der Fürstenwalder Filiale damit begonnen, Schuhmodelle der Frühjahrskollektion 2020 zu präsentieren. Inzwischen nehmen die frühlingshafteren Damen- und Herrenschuhe auch schon wieder den Großteil der 250 Quadratmeter großen Verkaufsfläche ein. Stiefel und gefütterte Schuhe stehen nur noch in einem der vielen Regale.

Gutes Geschäft mit Kleidern

Gänzlich auf einen Winterschlussverkauf verzichtet derweil Bianca Bochhann. Die Inhaberin des Modeshops "36 Grad" in der Eisenbahnstraße in Fürstenwalde kann sich auch nicht darüber beklagen, dass das Wintergeschäft in ihrem Geschäft schlecht lief. "Das war bei mir im Grunde wie in den Jahren zuvor. Gerade Kleider laufen rund um die Feiertage immer gut. Da wollen sich alle ein bisschen schicker anziehen", sagt sie.