Noah Behrendt

Neuruppin Das Turnier aus sechs Mannschaften bestehend, der SV Märkisch Buchholz I fehlte krankheitsbedingt, lief vor allem für die Neuruppin Teams fünf und sechs erfolgreich mit 16 beziehungsweise 12 Punkten. Dem siebten RRC-Team gelang kein Sieg, gegen die beiden anderen Neuruppiner Teams, die zwei Mühlenbecker Mannschaften und Märkisch Buchholz II setzte es Niederlagen.

Für Joseph Schüler und Jonas El Sirwy ist es die erste Saison im Männerbereich, daher ist ihnen die Platzierung nicht übermäßig wichtig. Es geht für die Youngster darum, Erfahrung zu sammeln. ,,Der letzte Platz sollte es dennoch nicht werden", hofft Schüler auf eine Wende in den nächsten Spielen.

Die Routiniers Torsten Nagel und Norbert Schliebner, die das fünfte Vereinsteam bilden, wollen auch dieses Jahr wieder um den Aufsteig mitspielen. Sie zeigten mit vier Siegen und einem Unentschieden zum Auftaktturnier gegen Mühlenbeck ihre Klasse. Aufsteigen selbst würden sie allerdings nicht. ,,Wir spielen nur noch aus Spaß und wollen nicht mehr höherklassig spielen. Das machen wir auch noch solange es geht und wir unverletzt bleiben", so Torsten Nagel. Der Aufstiegsplatz würde einem anderen Vereinsteam zugute kommen.

Vielleicht der Sechstes des RRC mit Martin Otto und Torsten Hoppe. Sie musste zwar zwei Niederlagen einstecken, gegen den RRC V und Mühlenbeck III war nichts zu holen, steht jedoch auf einem guten dritten Tabellenrang. ,,Wir wollten gut starten und Spaß haben. Mal sehen, was in dieser Saison noch alles geht", blickte Martin Otto, der nach einer längeren, berufsbedingten Pause wieder dabei ist, am Sonnabend voraus.