Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Es ist eine dieser Nachrichten, die, wie der erste Spargelstich, jedes Jahr mit einiger Spannung erwartet werden: Am Sonntag landete in Kremmen der erste Storch der Saison in seinem Horst.

Erneut in der Dammstraße, erneut beobachtet von Anwohner André Neumann. Er hielt den Moment der anfänglichen Nestpflege fest. Der Storch zerpflückt gerade das Gras, das über den Winter gewachsen ist.

Im vergangenen Jahr landete in Kremmen der erste Storch am 24. Februar, das Jahr davor war er erst im März in der Ackerbürgerstadt.