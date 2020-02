Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Auch am Silvesterabend 2020 darf in Frankfurt geböllert werden.

Die Verwaltung ziehe derzeit weder für die gesamte Stadt noch einzelne Bereiche ein Verbot in Erwägung, informierte der Ordnungsbeigeordnete Claus Junghanns am Donnerstag die Stadtverordneten. Robert Gidius von der Grünen-Fraktion hatte eine Anfrage dazu eingebracht. Argumente für ein Feuerwerksverbot könnten beispielsweise brandempfindliche Fachwerkhäuser oder große Menschenansammlungen sein. Doch entsprechende Gefahrenprognosen der Polizei oder Feuerwehr lägen nicht vor. "Es gab in Frankfurt keine Vorfälle, die das begründen würden", so Junghanns. Allein auf Grundlage erhöhter Feinstaubwerte am Neujahrstag könne die Stadt kein Verbot aussprechen. Dafür fehle die Rechtsgrundlage. Wie Junghanns informierte, prüfe die Messe- und Veranstaltungs GmbH derzeit jedoch mehrere Alternativen, das traditionelle Feuerwerk beim Stadtfest zu ersetzen, etwa durch eine Lasershow.