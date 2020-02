Nadja Voigt

Bad Freienwalde Was passiert, wenn ein Mensch verschwindet? Ein Kind, eine demente ältere Person. Jemand, der Suizidgefährdet ist oder mutmaßlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Suche nach dem Vermissten beginnt. Neben Hundertschaften, die Wälder durchkämmen, kommen auch Hunde zum Einsatz. Zum Beispiel die der Rettungshundestaffel Ostbrandenburg. Rund 30 Einsätze absolviert der Verein mit Sitz in Steinhöfel mit seinen 18 Mitgliedern.

14 davon waren am Sonnabend mit immerhin zwölf Vierbeinern zur Köhlerei nach Bad Freienwalde gekommen. Dort begrüßte sie Stadtförster Christoph Naß im Namen der Kurstadt, die für das ganztägige Training die Fläche zur Verfügung stellte.

Die örtlichen Gegebenheiten seien eine große Herausforderung, sagt Ausbilderin Nicole Adam. Denn die Thermik und die Windverhältnisse seien ganz anders. Das bekamen die Rettungshunde zu spüren. Darunter ganz verschiedene Rassen wie Australian Shepherd, Golden Doodle oder Retriever, Beagle sowie jede Menge Mischlinge. "Geeignet sind eigentlich alle Rassen", sagt Christian Arlt, Chef der Rettungshundeabteilung. Das Wesen sei wichtig. Als Belohnung für die Hunde gibt es entweder Futter oder Spielzeug, da habe jedes Tier seine eigene Vorliebe. Eine Belohnung aber müsse sein, sonst verlieren die Helfer auf vier Pfoten den Spaß.

Auf dem Trainingsprogramm standen am Sonnabend zwei Disziplinen: Zum einen die Flächensuche. Dabei versteckten sich Vereinsmitglieder als "Opfer" in einer Kuhle oder bedeckten sich mit Laub und Ästen. So wie Menschen – die sich im Wald verirren, verletzt sind oder seit Tagen unterwegs – eben agieren würden, erklärt Nicole Adam. "Auch sollen sie nicht zu sehen sein, weil die Hunde lernen sollen, mit der Nase zu arbeiten." Die Tiere müssen also immer der Nase nach, ihre zweibeinigen Begleiter folgen ihnen. Haben die Hunde ein "Opfer" entdeckt, bellen sie oder pendeln zwischen dem "Vermissten" und ihrem Besitzer und führen die Helfer so zum Fundort. Ihre sogenannte Kenndecke weist die Tiere als Rettungshunde aus, damit sie zum Beispiel von freilaufenden Hunden oder Jagdhunden zu unterscheiden sind. Auch sind die Retter auf vier Pfoten mit einer Glocke und einem Licht ausgestattet.

Mantrailing Spezialdisziplin

Zum anderen übten sich die zwei- und vierbeinigen Vereinsmitglieder am Sonnabend im sogenannten Mantrailing. "Anhand einer Geruchsprobe wie einem Taschentuch oder einem Kleidungsstück wird eine bestimmte Person gesucht", erklärt Christian Arlt. "Selbst wenn dort 50 Leute stehen würden, würde der Hund nur diese eine finden." Anhand des spezifischen Geruchs, der uns Menschen eigen ist. Noch bis zu 48 Stunden – je nach Witterung – könnten die Hunde seine Spur verfolgen. Im Gegensatz zur Flächensuche werden die Rettungshunde dabei angeleint. Und orientieren sich an den Stellen, wo sich der Geruch gesammelt hat. Das sei natürlich in der Stadt mit viel Beton ganz anders als in Wald und Flur, so Arlt. Sogar die Wassersuche wird vom Verein regelmäßig an Land geübt. Dabei werden Geruchsproben vergraben. Die dann von den Vierbeinern entdeckt werden müssen. Ein anspruchsvolles Repertoire, das regelmäßig geübt wird: Zweimal in der Woche sind Mensch und Tier dafür im Training.