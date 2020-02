Alt Zeschdorf - Kinderfasching mit dem AHCC 1983 e.V. Alt Zeschdorf - Kinderfasching mit dem AHCC 1983 e.V. Eröffnung mit "Around The World" von den "Tanzmäusen" "Von Kindern für Kinder" lautete das Motto der 4. Kinderfaschingsveranstaltung am Sonntag Nachmittag, organisiert vom AHCC, im Alt Zeschdorfer Kulturhaus. Das unterhaltsame lustige Programm mit Tänzen und Sketchen gestalteten die "Tanzmäuse" (4-6 Jahre) unter Leitung von den Vereinsmitgliedern Jessica und Marlen, und die "Kidis" (10-14 Jahre Nachwuchstalente vom AHCC) begeisterten mit dem "Neon Tanz" und der "Eiskönigin". Zwischen den Auftritten gab es für die vielen kleinen Faschingsfans mehrere Spieleangebote w.z.B. Eierlaufen, Stuhl- und Luftballontanz sowie lustiges Sackhüpfen. Jeder Teilnehmer erhielt einen kleinen Preis. Konfetti, Luftschlangen und Süßes flogen immer wieder für alle großen und kleinen Gäste von Moderator Ralf Nowak durch die Luft. DJ "Torsten" unterhielt mit flotten musikalischen Einlagen. Zur Stärkung gab es ein Kuchenbuffet das von den Vereinsmitgliedern gebacken wurde, sowie kostenlose rote Brause. Foto: Kinder tanzen ausgelassen vor der Bühne. © Foto: Matthias Lubisch

AHCC-Girlies in Aktion: Auch den Neon-Tanz (Foto oben) hatten sie mit Marlen Fröhlich einstudiert. Beim Kinderfasching des AHCC ging es am Sonntagnachmittag turbulent zu. Die "Tanzmäuse", die Jüngsten des Vereins, gestalteten viele Programmpunkte. © Foto: Cornelia Mikat

Ines Weber-Rath

Lebus/Alt Zeschdorf (Ingo Mikat) Das LCC-Prinzenpaar Maren II. und Patrick I. sowie das Kinder-Prinzenpaar Charlotte I. und Nick I. hatten am Samstagmittag zum Umzug durch Lebus gebeten – und das Gefolge kam zahlreich.

Ziel war das Prinzen-"Schloss" in der Robert-Koch-Straße. Dort leben Maren (34) und Patrick (31) seit zwei Jahren mit Töchterchen Lena (4) bei ihren Eltern, nachdem sie aus dem Baden-Württembergischen zurück gekehrt sind. An mehreren "Tankstellen" wurden die Carnevalisten unterwegs beköstigt. So gleich nach dem Start am Kulturhaus bei Elisabeth Radtke und von den Familien Dölves, Lehmann, Krüger und Zeihe in der Straße der Freundschaft. Nach kurzer Verschnaufpause startete am Abend die galaktische Faschingsparty im Kulturhaus.

Die Mitglieder des Alt Zeschdorf-Hohenjesarschen Carneval Club (AHCC) feierten am Sonnabend im Alt Zeschdorfer Kulturhaus mit vielen Gästen eine 90-iger Jahre-Party. Nach dem Dreifach-Gong zu Beginn betraten Tänzerinnen des Balletts die Bühne und zeigten vor und hinter großen Spiegelrahmen, wie sich Frauen auf eine Party vorbereiten. Die startete mit der vom Publikum gefeierten Tanzdarbietung zu "Saturday Night Fever".

Nach der Begrüßung des närrischen Volkes stellte der AHCC-Vorsitzende und Moderator Ralf Nowak die Sparten des Vereins vor – von den "Kidis" bis zum Männer- und Damenballett.

Tanzdarbietungen, Comedy-Einlagen, Filme und manches mehr folgten Schlag auf Schlag. Das Damenballett begeisterte unter anderem mit seinem Hitmix: "Back To the 90." Für ihre Auftritte hatte die Gruppe seit dem Herbst zweimal wöchentlich unter Leitung von Marlen Fröhlich geprobt. Die Tanzmeisterin des AHCC entwickelte alle Choreografien für das Programm. Sie leitet auch die "Kidis" an, die unter anderem einen "Neon-Tanz" und Ausschnitte aus Disneys - Zeichentrickmusical: "Die Eiskönigin - völlig unverfroren" vorführten.

Mit viel Aufwand hatte Torsten Herke Filmmontagen für einen Quiz über Filmserien und Fernsehsendungen der 90er Jahren vorbereitet. AHCC-Hausmeister Krause, im Film gespielt von Zeschdorfs Schul-Hausmeister Frank Wöllert, auf der Bühne von Marco Sepolt, begibt sich dabei auf Glückssuche und wird quasi Mitglied der "Olsenbande". Ein herrliches, sehenswertes Spektakel im Wechsel von Live-Bühnenauftritten und bearbeiteten Filmszenen, in denen Synchronsprecher Detlef Bierstedt sprach. Am Ende überraschte das Männerballett mit einer grandiosen Pool-Performance zu "Baywatch"-, "Schwanensee"- und "Weißer Hai"-Szenen. Und ein U-Boot versenkte die Titanic.

Moderator Ralf Nowak brillierte als Pausenfüller mit feinsinnig-humorvollen Redebeiträgen. Einen Coup landeten die Ballettgruppen mit einer Persiflage der "Backstreet Boys" und "Spice Girls" – Geschlechter-umgekehrt. Das begeisterte Publikum forderte eine Zugabe. Danach wurde es gruselig. Für alle, die im Herbst nicht bei der Halloween-Party des AHCC waren, wiederholte der Verein seine Kurzvariante der "Rocky Horror Picture Show". Beim AHCC bleiben Brad und Janett, originell anders als im Original, im Finstern mit einem Trabant liegen.... Nach dem Programm tanzten und feierten die Gäste noch lange weiter.