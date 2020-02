Der Bus ist da: Den Rollator vor sich steht Rentnerin Gertraud Desens an der Schöpfuter Straße. Mit ihrem Gesicht wollte sie nicht in die Zeitung, an die sie sich nach ihrem Sturz gewandt hat. Nun bearbeitet das BBG-Kundencenter ihren Fall. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Eberswalde Es ist der 21. Januar, als Gertraud Desens mit dem Obus aus Finow Richtung Stadtzentrum unterwegs ist. Das berichtet die 87-jährige Eberswalderin selbst. Sie war einkaufen. Da sie nicht mehr gut zu Fuß ist, stützt sie sich auf eine Gehhilfe. Im Bus nimmt sie auf einem der Sitze platz und drückt kurz vor der Haltestelle Schöpfurter Straße die Haltewunschtaste. Dort wohnt die Westenderin. Wie sie schildert, will niemand sonst aus- oder einsteigen. Der Bus hält. Sie geht zur Tür, nimmt ihren Rollator. Doch bevor sie den Türöffner betätigen kann, fährt der Bus an. Die Rentnerin stürzt, fällt auf einen weiteren Rollator, der dort steht.

"Mit meiner neu operierten Hüfte", beschwert sich die Seniorin. Mit dem Kopf schlägt sie gegen einen Sitz. Ein noch Wochen später sichtbares Hämatom trägt sie an der Hand davon. Ein Fahrgast, sagt sie, habe ihr schließlich aufgeholfen. Hinter der Ampel Richtung Zentrum, soll die Person hinter dem Steuer des Busses reagiert und angehalten haben. "Wollten sie etwa aussteigen?", habe sie die Rentnerin gefragt und ein "dann müssen sie schneller machen" leise vor sich hingebrubbelt. "Ich kann nicht mehr gut sehen und laufen. Aber ich höre sehr gut", sagt Getraud Desens. Deshalb sei sie sich auch sicher, dass eine Frau hinterm Steuer saß.

Einen Tag später geht die Rentnerin zum Arzt und berichtet dort von ihrem Sturz. Die vorläufige Diagnose: Abschürfung am Handrücken, Schädelprellung und Schulterprellung. Die Seniorin ist empört und wendet sich an die Märkische Oderzeitung, will den Vorfall öffentlich machen, aber keine Pauschalkritik an der Barnimer Busgesellschaft (BBG) üben. Sie habe auch schon sehr zuvorkommende Fahrer erlebt, die extra gewartet hätten, bis sie langsamen Schrittes die Haltestelle und schließlich den Bus erreicht. "Das gibt es auch", sagt die Rentnerin.

Das Problem an ihrer Schilderung: es kann laut Dienstplan der BBG an diesem Tag und zu dieser Zeit auf der angegebenen Strecke keine Fahrerin unterwegs gewesen sein. Geschäftsführer Frank Wruck hat sich die Pläne selbst angesehen. "Wir haben zwei Mitarbeiterinnen im Fahrdienst. Die eine war am 21. Januar krank und die andere hatte an diesem Tag um 10.53 Uhr in Südend Dienstschluss", berichtet er. Ohne Information, um welche Linie es sich gehandelt hat, käme er in den Nachforschungen nicht weiter.

Die Linie weiß Gertraud Desens nicht mehr. Was den Rest ihrer Schilderung betrifft, aber bleibt sie auch nach wiederholter Nachfrage dabei. Dritte bestätigen der MOZ, dass die Dame trotz hohen Alters klar im Kopf ist. Gertraud Desens hat sich nun an das Kundencenter der BBG am Eberswalder Marktplatz gewandt. Diesen Weg empfiehlt auch Frank Wruck. Kunden könnten grundsätzlich per E-Mail an info@bbg-eberswalde.de über einen Vorfall oder einen Schaden informieren oder mündlich im Stadtzentrum.

Ohne Zeitvorgaben

Der Sachverhalt werde dann geprüft und mit dem Fahrpersonal ausgewertet. "Der Fahrgast erhält dann eine Antwort. Im Fall eines Schadens für den Fahrgast, wird der Sachverhalt der Versicherung übergeben", erklärt Wruck. Diese treffe dann Entscheidungen für den Schadensausgleich. Sollten Fahrgäste nicht mit dieser Entscheidung einverstanden sein, stehe ihnen der Weg über die Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr offen.

Zeitliche Vorgaben, wie lange ein Bus halten dürfe, gebe es laut Frank Wruck nicht. Das müsse das Fahrpersonal über die Innenraumspiegel beobachten. Die Türen zwei bis vier aber würden selbstständig schließen, wenn kein Fahrgastwechsel durch die Sensoren erkannt wird.

Ein Einzelfall ist so ein Sturz nicht. "Es kommt vor, dass Fahrgäste im Bus stürzen. Die Gründe sind sehr verschieden und gehen von anderen Verkehrsteilnehmern, die zu einer Gefahrenbremsung zwingen, bis dazu, dass sich Fahrgäste keinen ausreichenden Halt im Bus verschaffen", erklärt der BBG-Chef.