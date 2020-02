Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Die Stadtverordneten haben sich mit großer Mehrheit für die von OB René Wilke (Die Linke) eingebrachte Kindercharta ausgesprochen. Bis auf die AfD stimmten alle Fraktionen der Charta zu, was auch von einem Kamerateam des ZDF festgehalten wurde (siehe Infokasten). Zugleich soll der Oberbürgermeister bis zur Sommerpause einen Handlungsplan mit Aktionen und Projekten vorlegen, um die Frankfurter Kindercharta mit Leben zu füllen. Der Stadtverordnete Robert Lange hatte den Zusatzantrag für die CDU-Fraktion formuliert. Nach der Debatte übergaben René Wilke und die Kinderbeauftragte Jacqueline Eckardt ein Exemplar der Charta an Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Neumann. Die Tafel soll die Stadtvertreter an ihr Versprechen erinnern, alle künftigen politischen Beschlüssen auf Kinderfreundlichkeit und Teilhabe hin zu überprüfen.

Ein Resultat des Runden Tisches

Die Kindercharta ist ein erstes, herausgehobenes Ergebnis des vor gut eineinhalb Jahren vom OB initiierten Runden Tisches gegen Familienarmut. Über die sechs darin formulierten Ziele wurde monatelang in einer Arbeitsgruppe diskutiert. "Sie finden in jeder einzelnen Zeile viel Herzblut und Überzeugung", berichtete Jacqueline Eckardt. Es gehe um die Bedürfnisse von Kindern als legitime Ansprüche. Und die Verantwortung von Erwachsenen, dabei mitzuhelfen, diese Ansprüche durchzusetzen. Die sechs Artikel der Charta heben heraus, dass alle Kinder wertvoll sind (1), dass sie ein Recht auf Liebe und Fürsorge(2), auf Förderung und Teilhabe (3), auf Bildung (4), Freizeit, Spielen und Erholung (5) sowie auf Beteiligung und Mitbestimmung (6) haben. In Artikel 6 heißt es unter anderem: "Wir, die Erwachsenen, sorgen dafür, dass Kinder ihre Meinung sagen können. Sie bestimmen mit und sind einladend anzusprechen, zu informieren und zu beteiligen."

Unternehmen, Institutionen oder Vereine, die die Kindercharta unterstützen möchten, müssen eine Mitwirkungserklärung unterschreiben. "Wenn ich als Einrichtung die Kindercharta aufhänge, dann muss ich mich auch damit auseinandersetzen", erläuterte René Wilke. Er warnte davor, die Frage zu unterschätzen, ob sich der politische Raum hinter die Charta stelle oder nicht. Dies sei "keine Abstimmung für oder gegen den OB. Es geht um eine Stadtgesellschaft, die sich zu Kindern verhält". Die Initiative brauche breiten Rückenwind, um gesellschaftlich zu wirken.

Ingolf Schneider und mit ihm die AfD-Fraktion sahen dies anders. Zwar sei die Grundintention – Kinder in den Fokus der politischen Betrachtung zu stellen – grundsätzlich zu begrüßen. Und es seien in der Charta auch "einige wohlgemeinte, gute Rechte aufgeführt", so Schneider. "Nur werden diese Rechte schon an anderer Stelle, zum Beispiel durch die Kinderrechtscharta der UNO, durch das Grundgesetz und durch Landesgesetze bereits vollständig abgedeckt." Die formulierten Rechte seien "nicht einklagbar", weshalb sich die Kindercharta in "Symbolpolitik" erschöpfe, befand er. Der AfD-Fraktionschef bemängelte außerdem, dass in der Charta von der Verantwortung der Eltern keine Rede sei.

CDU bringt Zusatzantrag ein

Unterstützung für die Kindercharta gab es dagegen von der CDU. Robert Lange – Vater von vier Kindern – sprach in seinem Plädoyer von "vorbehaltloser Unterstützung" seiner Fraktion. "Wir, die Erwachsenen, müssen das uns Bestmögliche tun, damit unsere Kinder zu willensstarken, mutigen, toleranten, verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranwachsen", betonte er. Entscheidend sei nicht, ob mit dem Beschluss tatsächlich einklagbare Rechte eingeräumt werden. Denn wenn sie tatsächlich erst eingeklagt werden müssten, "haben wir ohnehin versagt". Wichtiger sei, dass die Charta kein bloßes Bekenntnis bleibe. Der Zusatzantrag der CDU soll nun beim Einlösen des Versprechens gegenüber den Kindern helfen.

Am klarsten formulierte es Josef Lenden (BI Stadtumbau). "Die Kindercharta kann nicht mehr totgeredet werden. Sie muss leben und weitergetragen werden."

Auskünfte zur Frankfurter Kindercharta gibt Anne Pickert, Prozesskoordination Runder Tisch, telefonisch unter 0335 5525142 oder per E-Mail an kindercharta@frankfurt-oder.de