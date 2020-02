Bernhard Schwiete

Bad Saarow/Reichenwalde/Erkner (MOZ) Es war der dritte Abend hintereinander. "Gestern war ich erst um halb vier im Bett", erzählte Maren Tschuschke-Lenske. Doch von etwaiger Erschöpfung war bei ihr und auch bei den anderen Mitgliedern des Saarower Carneval-Clubs am Sonnabend nichts zu bemerken. Bestens gelaunt und voller Energie führte Maren Tschuschke-Lenske als Saarower Carnevals-Präsidentin im Bahnhofshotel mit dem Mikrofon in der Hand durch das Programm, und immer wieder motivierte sie die Besucher im rappelvollen Saal zu einem kräftigen "Saarow Helau".

Dass es bereits der dritte Abend am Stück war, lag an einem Jubiläum. Der aktuell 48 Mitglieder starke Saarower Carneval-Club feiert sein 50-jähriges Bestehen, und aus diesem Anlass hatte es außer den üblichen zwei Terminen am Freitag und Sonnabend auch noch einen Fest-Abend für geladene Gäste am Donnerstag gegeben. "Wir haben dazu ehemalige Mitglieder und befreundete Vereine aus Trebus, Markgrafpieske, Grünheide und Lindenberg eingeladen", erzählte die Vereinsvorsitzende. Die Geschichte der Saarower Karnevalisten wurde auch in der Show aufgegriffen, als an Mottos vergangener Jahren erinnert wurde.

Nur wenige Kilometer weiter feierten unterdessen gleichzeitig die Reichenwalder Faschingsfreunde ihren diesjährigen "Märchenfasching". Über eineinhalb Stunden erstreckte sich im Dorfgemeinschaftshaus das Programm, zu dessen Abschluss noch einmal die Kindergruppe des Vereins auftreten durfte und nach dessen Ende natürlich noch niemand nach Hause ging. Es folgte ein Rätsel mit Märchenfragen, die Konstanze Utikal an das Publikum richtete. "Für den Tisch mit den meisten richtigen Antworten gibt es eine Runde Klopfer", erläuterte Silke Wilhelm von den Faschingsfreunden. Mit der dreistelligen Besucherzahl zeigte sie sich hochzufrieden. "Wir hatten 96 Reservierungen, und einige sind auch noch spontan dazugekommen", erzählte sie.

Zwei Stunden Programm

Die Erkneraner-Woltersdorfer Karnevalgemeinschaft hatte für ihre erste Prunksitzung in der Stadthalle sogar zwei Stunden Programm vorbereitet. Tatsächlich ging es dann sogar zehn Minuten länger als geplant, ehe bis in die Nacht hinein getanzt werden konnte. Ihren Premierenauftritt als Prinzenpaar hatten Torsten und Ines Katzner, die auch privat zusammen sind. "Es war schön, ich freue mich auf nächste Woche", lautete die kurze und knappe Bilanz von Ines I.

Denn während in Bad Saarow die Karnevalssaison abgeschlossen ist, geht es in den anderen beiden Orten an diesem Sonnabend weiter. Die Erkneraner-Woltersdorfer Karnevalgemeinschaft lädt dann ab 19 Uhr zu ihrer zweiten Prunksitzung in die Stadthalle ein. Im Reichenwalder Dorfgemeinschaftshaus steigt am Nachmittag ab 15 Uhr der Kinderfasching.