Eckhard Handke

Neuruppin Gut 400 Besucher amüsierten sich am Freitagabend im Kulturhaus Stadtgarten köstlich beim Auftritt des dreifachen Gewinners des deutschen Comedypreises, Markus Maria Profitlich. Für gute zwei Stunden durfte der Komiker seine Gummizelle verlassen und wurde für diesen Auftritt nach zehn Minuten auch von seiner Zwangsjacke befreit. Doch zuvor wurde Profitlich in dieser Show erst einmal mit Stimmungshits wie dem "Ententanz" und "Die Hände nach oben, wir wollen fröhlich sein …" gequält. Denn mit angelegter Zwangsjacke konnte Profitlich ja schlecht mitmischen. Des Öfteren reichten schon seine Körpersprache und die Grimassen allein aus, um für Lachsalven zu sogen.

Im Laufe der One-Man-Show mit dem Titel "Schwer verrückt!" schlüpfte der Teddybär-Typ in die unterschiedlichsten Charaktere mit verschiedensten Dialekten, um aktuelle Probleme und Alltagskatastrophen auf die Schippe zu nehmen. So ging es auch um das bargeldlose Bezahlen beim Discounter. So neu fand es der Comedian gar nicht: "Das kenne ich noch von früher." Bei einem Zwiegespräch mit einer fiktiven Zuschauerin, die unter anderem behauptete, dass Fruchtfleisch auch Fleisch sei, platzte ihm fast der Kragen. Und selbst die Amazon-Assistentin Alexa war an diesen Abend keine Hilfe. Denn auf alle Fragen antwortete Alexa nur mit: "Weiß ich nicht." Gut, dass Markus Maria Profitlich auf eine Frage selbst eine Antwort hatte: "Warum gehen Insekten nicht in die Kirche? Weil sie in Sekten sind."

Neben witzigen Sprüchen brachte er sein Publikum auch mit Parodien zum Lachen, ob beim Kegeln, Angeln oder beim Klosettgang auf der DB-Zugstoilette. Den Anblick der nackten Arschbacken, die der Comedian zur Pause dem Publikum direkt präsentierte, hätte er sich aber sparen können. Andererseits lässt sich über Geschmack bekanntlich nicht streiten.