Eckhard Handke

Neuruppin Gut besucht war am Samstagnachmittag zum wiederholten Male der Winterspielplatz, den der Verein Esta Ruppin immer in der eigentlich kalten Jahreszeit in der Turnhalle des Fontane-Schulzentrums an der Artur-Becker-Straße ausrichtet.

Da gerade Faschingszeit herrscht, kamen diesmal einige Kinder auch in schönen Kostümen zum Spielen und Toben.Und auch das Betreuerteam sowie einige Eltern hatten sich aus gegebenem Anlass kostümiert oder wenigstens ein buntes Hütchen aufgesetzt.

Viele bunte Luftballons schmückten die Halle, und hier und da machten sich die Kinder mit Feuereifer daran, diese zum Platzen zu bringen. Eine Hüpfburg und das Angebot vom Esta Ruppin Zirkusprojekt bereicherten die Faschingsausgabe des Winterspielplatzes. Passend zur Faschingszeit gab es für die Besucher auch selbstgebackene Pfannkuchen zu vernaschen.

Die kommenden Winterspielplätze der diesjährigen Saison finden am Sonnabend, 29. Februar, sowie am Sonnabend, 14. März, jeweils von 15 bis 17 Uhr in der Turnhalle des Schulzentrums statt.