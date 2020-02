Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Aller guten Dinge sind Drei – der Mürower Gastgeber der 6. Deutschen Meisterschaft im Bubble-Football ist einfach nicht zu schlagen. Wie schon bei der vierten und fünften Auflage stand er im Finale den Blasenballsportlern aus Gramzow gegenüber und verließ am Ende als Sieger die Platte.

Neun Mannschaften gingen in der Angermünder Mehrzweckhalle ins Rennen um den DM-Titel, ein Team namens Gas Monkeys aus Grünow sagte kurzfristig ab. Also wurden in einer Fünfer- und einer Vierer-Gruppe 16 Vorrundenspiele ausgetragen.

Die Bumpy Kongz als amtierender Meister dominierten in der A-Gruppe und gewannen ihre vier Spiele – eins davon nur recht knapp mit 3:2 gegen den SC Hackevolley aus Hessen. Ohne Punktverlust und mit 21:5 Toren waren sie Gruppenerster. Den zweiten Halbfinalplatz mit neun Punkten sicherte sich das Prenzlauer Team Partypiraten, das sein Können erst kürzlich bei einem Turnier mit 14 Mannschaften in der Kreisstadt unter Beweis stellte und dort den Gesamtsieg holte. Team Ählhü (6), mit Schwedter Spielern bestückt, SC Hackevolley (3) und Dynamo Vollrausch aus Angermünde (0) waren aus dem Hauptrennen und spielten später um die hinteren Plätze.

In der Gruppe B musste sich der letztjährige Vizemeister Blasenballsport aus Gramzow mit nur drei Mannschaften auseinandersetzen – ganz gut so, denn er reiste mit gerade mal vier Spielern an, bekam dann aber Unterstützung von einem Dynamo-Spieler.

Mit einer sehr guten Tordifferenz (26:4) und neun Punkten standen die Gramzower als Gruppensieger im Halbfinale. Den letzten Platz für den Überkreuzvergleich eroberte Bubblefootballeurope.de aus Schleswig Holstein (6), es folgten der 1. FC Barfuß Bethlehem (3/Niedersachsen) und MC Hilzi aus Angermünde.

Die beiden Halbfinals fielen eindeutig aus. Die Bumpy Kongz besiegten Bubblefootballeurope.de mit 6:1 und die Gramzower fegten die Prenzlauer mit 0:7 vom Parkett. Im Spiel um Platz 7 setzte sich der MC Hilzi mit 4:1 gegen Dynamo durch und Platz 5 sicherte sich Ählhü mit einem 6:2 gegen gegen den 1. FC Barfuß.

Das Match der Halbfinalverlierer um den Bronzeplatz entschied Bubblefootballeurope.de 33 Sekunden vor Spielende mit 4:3 gegen die Partypiraten aus Prenzlau für sich.

Im Endspiel ging es sehr spannend zu und in der zehnminütigen Spielzeit war lange kein Sieger auszumachen. Das 1:0 der Gramzower glichen die Kongz aus und gingen danach mit 3:1 in Führung. Nach etlichen vergebenen Chancen kamen die Gramzower durch ein Tor von Matthias Schröder (7.) bis auf 2:3 heran, doch zwei Minuten vor Schluss war mit dem 4:2 der Mürower die Entscheidung gefallen.

"Wir sind froh, dass wir als kleiner Verein alles so reibungslos über die Bühne bekommen haben. Auch das Beiprogramm wie das Entenraten der Feuersozietät, das Messen der Schussgeschwindigkeit durch die Barmer oder die Fotobox kamen gut an", erzählte Chris Sommerfeld, Hauptorganisator und Moderator der DM. "Die Party am Abend in der "Braue" war der Knaller", fügte er abschließend hinzu.

Bumpy Kongs: Andreas Mayer, Domenic Busch, Thomas Murawski, Anton Weber, Luis Wiltzsch, Steve Dahme, Krystian Hemme

Blasenballsport: Felix Andres, Martin Deutschmann, Ole Simon, Matthias Schröder, Lukas Lutter