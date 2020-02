Ulrich Gelmroth

Eberswalde Trotz ansprechender Leistung gingen die Eberswalder in der Spreewaldstadt nach einer 1:0-Führung noch leer aus, scheiterten beim Tabellenvierten erneut an ihrer Auswärtsschwäche, der mangelnden Chancenverwertung, und unterlagen noch 1:2. Das Spiel war kurzfristig vom Fußball Landesverband vorgezogen worden, da Lübben am 28. März im Pokal-Halbfinale gegen Regionalligist SV Babelsberg 03 antreten muss.

"Wir sind gut ins Spiel gekommen, gingen in Führung und versäumten, den zweiten Treffer nachzulegen. So wurde Lübben stärker und drehte das Spiel. Wir hatten aber genügend Chancen zum Ausgleich", so Mannschaftsbetreuer Francesco Fast nach der Partie in der anschließenden Pressekonferenz. Fast vertrat den erkrankten Cheftrainer Frank Schwager und war, wie seine Spieler, über die knappe 1:2-Niederlage sichtbar enttäuscht. Denn spielerisch war man als Tabellenneunter beim Tabellenvierten jederzeit auf Augenhöhe, zeitweise mit klaren Feld- und Chancenvorteilen.

Von Beginn an wurde der Gegner unter Druck gesetzt. Einen Gewaltschuss von Philip Januschowski fischte dabei Grün-Weiß-Keeper Rene Margraff aus dem Toreck. Parierte ebenso glänzend gegen Jean-Pierre Dellerue. Den Abpraller erlief sich Nick Lange, spielte in den Sechzehner auf Thorben Schöffel, und es stand in der elften Minute 1:0 für Eberswalde. Ein toller Auftakt – und dies ohne Steven Zimmermann (Gelb-Rot-Sperre) und Torjäger Ceif Ben Abdallah, der noch im Urlaub weilte und vom vorgezogenen Spiel ebenfalls überrascht worden war.

Nach einer Viertelstunde sah es trotzdem für die Eberswalder hoffnungsvoll aus. Zumal weitere Chancen folgten. Es gelang jedoch nicht, den anfangs verunsicherten Gastgeber erneut zu überwinden. So kam der Tabellenvierte besser ins Spiel. Als Eberswalde das Tempo erhöhte, fiel der 1:1-Ausgleich. Ein Freistoß segelte in den Strafraum und Markus Müller war mit dem Kopf zur Stelle (28.). Ein vermeidbarer Treffer. Doch man rappelte sich schnell wieder auf, erhöhte den Druck. Kim Schwager und Dellerue scheiterten knapp.

Statt der möglichen erneuten Gästeführung kam der nächste Nackenschlag. Einen schnellen Gegenzug der Grün-Weißen schloss Hans Leupold mit der 2:1-Führung (43.) aus spitzem Winkel ab. Fast noch der dritte Heim-Treffer durch Torjäger Benjamin Borchert. Diesmal blieb Torwart Pawel Kosarzecki der Sieger, hielt seine Elf im Spiel.

Gäste setzen die Akzente

Während Grün-Weiß-Trainer Vragel da Silva in Halbzeit zwei auf eine starke Reservebank bauen konnte, waren die Alternativen bei den Gästen äußerst beschränkt. Ungeachtet dessen – Eberswalde setzte erneut die Akzente. Einziges Manko der Gäste: Man brachte den Ball nicht über die Torlinie. Es fehlte zudem das Quäntchen Glück. So beim platzierten Schuss von Nick Lange, den der Keeper entschärfte (69.). Der Nachschuss von Lange rasierte nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Da auch Eric Krause (79./86.) und Kohei Suzuki (81.) ihre Chancen ungenutzt ließen, rettete sich der Tabellenvierte über die Runden. Die letzte Preussen-Ecke, von Krause per Kopf auf Torschütze Schöffel am langen Pfosten verlängert, landete an der Querlatte (90+4.). Das Spiel war entschieden.

Fazit: Eberswalde erzielte aus einem Dutzend Möglichkeiten einen Treffer, Lübben aus der Hälfte davon deren zwei. Damit warten die Eberswalder nach neun Auswärtsspielen weiter auf ihren zweiten Auswärtsdreier. "Wir haben heute viel zu viele Fehler gemacht. Jetzt von einem glücklichen Sieg aber zu sprechen, wäre müßig. Zwei Tore gegen einen starken Gegner bringen uns drei wichtige Punkte und vorerst Rang zwei. Das zählt", so der überglückliche Grün-Weiß-Trainer.

Bereits am Samstag geht es für Preussen Eberswalde (9./22 Punkte) zum FC Eisenhüttenstadt (14./10 Punkte), die im Hinspiel mit ihrem 2:1-Auswärtssieg im Westendstadion überraschten.

Eberswalde: Pawel Kosarzecki – Nick Lange, Christian Amuri, Tobias Koepnick, Eric Krause – Maximilian Ladewig (78.Paul Ziethen), Thorben Schöffel, Kohei Suzuki – Jean-Pierre Dellerue, Kim Schwager, Philip Januschowski