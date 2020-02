Matthias Braun, Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Ende zählt nur der Sieg." Dietmar Schmidt war nach dem siebten Sieg im achten Heimspiel der Saison vor allem erleichtert, dass seine Mannschaft weiter im Aufstiegsrennen auf Kurs bleibt. Während des Spiels gegen den Tabellensechsten der 3. Liga Nord am Samstagnachmittag war der Trainer des FHC wie gewohnt lautstark und emotional an der Seitenlinie mitgegangen. "Mit der Bereitschaft und dem ‚Wollen’ der Mannschaft bin ich durchaus zufrieden, auch die Aggressivität im Durchbruchsverhalten gegen die offensive Abwehr der Gäste war vorhanden. Nicht zufrieden bin ich mit der Abwehr, da haben wir zu viele Gegentore kassiert. Außerdem ärgert mich die zu hohe Anzahl technischer Fehler, die uns immer wieder aus dem Rhythmus gebracht und verunsichert haben."

582 Zuschauer in der Halle

Die Partie vor 582 Zuschauern in der stimmungsvollen Brandenburg-Halle war in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Zahlreiche Fehler auf beiden Seiten führten dazu, dass es nach fünf Minuten nur 1:1 stand. Dem FHC unterliefen im Angriff viele leichtfertige Abspielfehler, die Hamburgerinnen warfen häufig über das Tor von Mandy Schneider, die die wegen längerer Krankheit ausfallende Valeryia Kurliandchyk vertrat. Schneider löste ihre Aufgabe gut und wurde mit zunehmender Spieldauer immer besser. "Mandy hat uns in einigen Situationen gerettet und im Spiel gehalten", lobte auch Dietmar Schmidt.

Auch die 24-Jährige war nach dem Erfolg zufrieden: "Die ersten zehn Minuten musste ich erst einmal ins Spiel reinkommen, aber dann wurde ich immer sicherer. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, in welchen Situationen ich weiter an mir arbeiten muss. Dieser Sieg ist ein befreiendes Gefühl. Wir wissen, dass wir aus eigener Kraft aufsteigen können und ich bin davon überzeugt, wir rocken das Ding. Wenn wir alle sieben Spiele gewinnen, sind wir in der 2. Liga", sagte Mandy Schneider.

Alstertal konnte nur ein einziges Mal an diesem Tag in Führung gehen (1:2/7.). Danach legten die optisch überlegenen Gastgeberinnen zwar stets vor, schafften es aber nicht, sich mit mehr als einem Tor abzusetzen. Es dauerte bis zur 27. Minute, ehe Michéle Dürrwald mit dem 14:12 erstmals zur Zwei-Tore-Führung traf. Beim knappen Zwischenstand von 16:15 wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste steckten nicht auf und erzielten unmittelbar nach dem Wechsel den abermaligen Gleichstand. In einem weiterhin fehlerbehafteten Spiel beider Teams gelang es den Frankfurterinnen immerhin danach besser, ihre Möglichkeiten zu nutzen und so zogen sie mit einem 6:1-Lauf erstmals deutlich auf 23:18 davon (40.) – wovon sich die Gäste nicht mehr erholen sollten. Auch wenn die Gastgeberinnen vor allem die zehnfache Alstertaler Torschützin Melina Dahms nie wirklich in den Griff bekamen, spielten sie ihre eigenen Angriffe nun konsequenter zu Ende. Der elfte Sieg im 15. Saisonspiel geriet daher nicht mehr in Gefahr.

Alstertals Trainer Olaf Schimpf war trotz der Niederlage nicht unzufrieden: "Wir wussten, wie schwer es ist, in Frankfurt zu bestehen. Wir freuen uns immer, hier vor dieser tollen Kulisse zu spielen. Wir haben gut mitgehalten, aber am Ende hat sich die Klasse des FHC auch verdient durchgesetzt."

Klasse zeigte unter anderem Frankfurts Kreisspielerin Kamila Szczecina. "Das Spiel war nicht einfach. Aber ich war davon überzeugt, dass wir heute gewinnen. Insgesamt müssen wir einfach besser in der Abwehr stehen und weniger Fehler machen", erklärte die 32-jährige Polin, die fünf Treffer zum Sieg beisteuerte. "Für mich ist es aber egal, wie viele Tore ich mache. Wichtig ist nur, dass wir gewinnen."

Gleicher Gegner am Samstag

Ihre Landsfrau Monika Odrowska, mit 14 Toren die mit Abstand beste Torschützin, sagte: "Wir wussten, dass Alstertal um jeden Ball kämpfen wird. Sie spielen sehr offensiv in der Abwehr, dadurch haben wir zwangsläufig viele Fehler gemacht. Aber wir haben einen coolen Kopf bewahrt und das wichtigste waren heute die zwei Punkte." Die Rückraumspielerin demonstrierte auch bei ihren sechs Siebenmetern Klasse und verwandelte alle Versuche souverän. "Ich versuche immer, variabel zu werfen. Und wir werden den Gegner ganz bestimmt auch in der nächsten Woche nicht unterschätzen."

Der Zufall will es, dass beide Mannschaften am kommenden Samstag in Hamburg noch einmal aufeinander treffen. Das Hinspiel hatten die Oderstädterinnen nach einem mehrstündigen Stau auf der Autobahn verpasst. "Es macht keinen Unterschied, dass wir jetzt direkt wieder gegeneinander spielen. Es werden ja beide Teams ihre Schlüsse aus dem Spiel ziehen, daher sehe ich keine Vor- oder Nachteile", meinte Dietmar Schmidt.

Frankfurter HC: Mandy Schneider, Isabell Gerlach – Anja Ziemer 4 (2/3), Julia Hinz, Cora Bertram, Kamila Szczecina 5, Michelle Strauß, Jessica Jander 2, Monika Odrowska 14 (6/6), Lieselotte Heinrich, Michéle Dürrwald 5, Sophie Pickrodt, Kathleen Müller 2, Elisa Schmidt 1, Pauline Wagner – Siebenmeter: FHC 9/8, SCA 6/5 –FHC 3, SCA 3 – Schiedsrichter: Kerstin Pohlmann, Karolin Sense (Berlin) – Zuschauer: 582