Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) "Was von solchen Spielen hängenbleibt, ist sicherlich die Schlussminute. Wir haben das Spiel eigentlich im Griff und bekommen dann im letzten Angriff unseres Gegners noch den Ausgleichstreffer", ärgerte sich Strausbergs Trainer Oliver Richter nach dem 1:1 gegen den SV Altlüdersdorf. Richter sagte weiter, dass nach einer guten Vorbereitung auf die am Freitag beginnende Rückrunde in der Oberliga, mit durchaus ordentlichen Ergebnissen des FC, der Gesamteindruck ein wenig kaputt gemacht wird. "Ich hoffe, dass alle daraus gelernt haben, So etwas darf uns nicht passieren, zumal wir ab Freitag jeden Punkt brauchen."

Erst kurzfristig wurde das Spiel, das ursprünglich in Strausberg stattfinden sollte, nach Altlüdersdorf verlegt. "Ich wollte die Vorbereitung unbedingt auf einem Rasenplatz abschließen", sagte Richter und war froh, dass der SVA zugesagt hatte.

Istvanic trifft erneut

Die Strausberger gingen früh in Führung. Und wieder hatte ein Stürmer getroffen. Tino Istvanic schoss in der 16. Minute das 1:0 für den Oberligisten.

"Es war ein guter Test", sagte Oliver Richter und machte dem SVA durchaus Komplimente. Der Absteiger aus der Oberliga und nun Tabellenzweite der Brandenburgliga unterstrich den eigenen Anspruch, in der Rückrunde um den Titel mitspielen zu wollen.

Die Männer von Trainer Oliver Richter werden sich nun auf das Freitagabendspiel vorbereiten. Zu Gast ist ab 19.30 Uhr in der Straus­berger Energie-Arena Tennis Borussia Berlin. Gleich danach geht es zum FC Hertha 03 Zehlendorf. Im darauffolgenden Heim­spiel kommt der Greifswalder FC.

FC Strausberg: Marvin Jäschke – Alexander Sobeck, Maximilian Hinz, Luis Suter, Anton Hohlfeld, Mathias Reischert, Paul Schulze, Vincent Lipp, Pierre Vogt, Christopher Skade, Tino Istvanic – Eric Günther, Nima Behnejad, Felix Angerhoefer, Tim Falk, Meric Bölükbasi, Kaan Bektas