René Wernitz

Rathenow (MOZ) Das Königsgrab von Seddin ist eine wissenschaftliche Fundgrube. Seit annähernd 100 Jahren wird es erforscht. Leider gab es noch keine archäologisch tätigen Fachleute, als auf der Magazininsel in Rathenow ein wertvolles Geschichtsartefakt zu Tage trat. Das war Mitte des 18. Jahrhunderts.

Über das Königsgrab heißt es in einem Online-Beitrag auf www.brandenburgikon.net, dass es als Musterbeispiel eines monumentalen Prunk-, Fürsten-, Elite- oder Häuptlingsgrabes an der Schwelle zur Eisenzeit gelte. Es soll aus dem 9. Jahrhundert vor Christus stammen. Am 15. September 1899 wurde das Grabmal entdeckt.

Auf unfachmännische Weise bargen zwei Arbeiter Teile der Grabausstattung. Schon fünf Tage später soll es archäologischen Fachleuten unter Führung des Direktors des Märkischen Provinzialmuseums, Ernst Friedel, nicht mehr gelungen sein, die Fundzusammenhänge eindeutig zu rekonstruieren. "Die Funde wurden durch das Märkische Provinzialmuseum aufgekauft. Noch heute werden sie in Berlin aufbewahrt. Jedoch ging ein Teil der Objekte im Zweiten Weltkrieg verloren", wie berichtet wird.

Das noch heute bestehende Museum wurde 1874 eröffnet, da war Berlin noch Teil der preußischen Provinz Brandenburg. Daher Märkisches Museum. Würde der bereits Mitte des 18. Jahrhunderts getätigte Rathenower Fund irgendwie dort hingelangt sein, wäre das mit Sicherheit heute bekannt. Denn das Artefakt war nicht nur materiell von hohem Wert. Forschungsergebnisse hätten längst Einzug in die Geschichtsschreibung gefunden. So aber ist das, was Samuel Christoph Wagener in seinen 1803 veröffentlichten "Denkwürdigkeiten der churmärkischen Stadt Rathenow" beschrieb, nichts als unbelegte Annahme.

Wagener berichtet wörtlich: "Besonders merkwürdig sind die Urnen, welche um das Jahr 1758 in der Gegend des großen königl. Magazins ausgegraben wurden und in deren Einer ein goldener Streithammer und verflochtener Golddraht lagen."

Das Königliche Proviantmagazin, es war das größte Objekt dieser Art in Preußen, wurde erst ab 1786 errichtet. Vor knapp 130 Jahren brannte es nach Blitzschlag ab. Der heutige Name Magazinsel deutet die frühere militärische Nutzung an.

Möglicherweise wurden in ganz alten Zeiten Menschen dort bestattet. Die von Wagener erwähnten Urnen deuten auf vorchristliche Bestattungsriten hin. Von der vormals slawischen Bevölkerung sind solche Riten nicht überliefert. Ob die Urnen in die germanisch geprägte Phasen der Völkerwanderungszeit oder der "Römischen Kaiserzeit" oder gar noch vor Christi Geburt (Stichwort: Eisenzeit) einzuordnen gewesen wären, ist leider völlig unklar.

Zudem ist der goldene Streithammer verschollen. "Jener ward dem damaligen Bürgermeister Dolscius überliefert", so Wagener, "den Golddraht aber verkaufte man, aus Unbekanntschaft mit seinem hohen Werthe, für 2 Reichstaler dem Goldschmiede Polle, der ihn, zum größten Leidwesen der Altertumsfreunde, einschmolz." Für den Autor der Rathenower Denkwürdigkeiten gehörte das Grabmal auf der Magazininsel "unstreitig einem großen Manne". Womöglich hätte er dem Seddiner König das Wasser reichen können.

Wegen der Aushändigung an Bürgermeister Dolscius lässt sich der kostbare Fund den Jahren 1755 oder 1756 zuordnen. Denn das war Dolscius’ Amtszeit, wie online auf www.rathenow.de zu erfahren ist. Doch warum hatte überhaupt dieses Stadtoberhaupt das Artefakt erhalten? Denn die Magazininsel gehörte gar nicht zur märkischen Havelkommune und auch nicht zur Provinz Brandenburg, sondern zur preußischen Nachbarprovinz Sachsen. So geht es aus einem Wikipedia-Beitrag zur Magazininsel hervor.

Demnach lag sie territorial im 2. Distrikt des Jerichowschen Kreises, ab 1816 Landkreis Jerichow II. Wäre der Streithammer nicht dem Rathenower Bürgermister, sondern dem benachbarten Landrat ausgeliefert worden, hätte das kostbare Stück durchaus über Umwege ins heutige Museum des Landkreises Jerichower Land gelangen können, das sich in Genthin befindet. Es wurde 1886 gegründet. Die Rathenower zogen erst 1930 mit einem Heimatmuseum nach, das bei Kriegsende 1945 ausbrannte bzw. geplündert wurde.