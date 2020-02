BRAWO

Brandenburg an der Havel Zwei Altpapiercontainer gerieten am Freitagabend, 14. Februar, um 18 Uhr und 19.30 Uhr in der Sachsenstraße und der Magdeburger Landstraße in Brand. Sie brannten in voller Ausdehnung, erst die Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Sie schließt aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe einen Zusammenhang nicht aus. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm Anzeigen auf.