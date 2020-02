Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Zweimal scheiterten Unbekannte am Wochenende beim Versuch, Neuruppiner um ihr Geld zu bringen. Ein 80-Jähriger hatte am Freitagvormittag einen Anruf eines angeblichen Polizisten bekommen: Er solle Geld abheben und auf Anweisungen warten. Ihm kam das komisch vor. Er rief die Polizei. Am Nachmittag wurde einer 92-Jährigen am Telefon erklärt, ihr Sohn brauche 9 000 Euro für eine Autoreparatur. Sie rief erst bei ihrem Sohn, dann die Polizei an.