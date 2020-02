Marco Winkler

Kremmen (OGA) Seit bald drei Jahren wird über den neuen Feuerwehrstandort in Kremmen debattiert. Ein Ende war mit dem Beschluss zum Standort am Edeka-Markt in Sicht. Mögliche Kosten und die Zeitschiene blieben lange unklar. Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) machte auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung.

"Eine erste Kostenschätzung gibt es zwar nicht. Aber ich denke, wir bewegen uns in einem Rahmen um die drei Millionen Euro", so Busse zu den Kosten. Ohne Fördermittel könne die Stadt das allerdings nicht finanzieren. Das Problem: "Es gibt noch keine Fördermittel für unser Vorhaben." Er hofft, dass das Land die Töpfe bald wieder auffülle. Zur Zeitschiene äußerte er sich nur vorsichtig: "Man muss ganz ehrlich sagen, dass wir eventuell nicht vor 2022 bauen können."

Schon im Laufe des kommenden Jahres 2021 soll es dafür eine andere Anschaffung geben: Ein Tanklöschfahrzeug 5000, einen sogenannten Waldtanker, der speziell für die Waldbrandbekämpfung entwickelt wurde. "Der Zusicherungsbescheid des Landes für die Fördermittel ist da." Das Land will 70 Prozent der Kosten, die bei 450 000 Euro liegen, übernehmen. Die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern würden an der gemeinsamen Ausschreibung arbeiten. Noch in diesem Jahr soll Sommerfeld ein neues Löschfahrzeug für 250 000 Euro bekommen.