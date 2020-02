BRAWO

Brandenburg an der Havel Es ist Nacht. Der kleine Häwelmann kann nicht schlafen. Da kommt er auf den wunderbaren Gedanken, mit seinem Rollbettchen durch das Zimmer zu fahren. Er baut sich ein Segel und bläst hinein. "Mehr, mehr" ruft der kleine Häwelmann und schon geht es kopfüber die Wände entlang und auf dem Mondstrahl zum Schlüsselloch hinaus in die weite Welt und sogar in den Himmel hinein. Eine fantastische Reise beginnt, auf welcher der kleine Häwelmann in Begleitung des Mondes einen selbstgefälligen Hahn, eine fröhliche Katze, eine Eule, eine Maus und tanzende Sterne kennenlernt. Zu sehen ist der Klassiker, frei nach dem gleichnamigen Märchen von Theodor Storm am Sonntag, 23.Februar um 14 Uhr und 16.30 Uhr auf der Puppenbühne des Brandenburger Theaters. Weitere Aufführungen finden zudem am Montag und Dienstag, 24. und 25. Dezember, jeweils um 9 Uhr und 10.30 Uhr statt. Der Eintritt kostet für Kinder 4 Euro, Erwachsene zahlen 6 Euro.