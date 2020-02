OGA

Oranienburg (MOZ) Handball-Drittligist Oranienburger HC gewann am Sonnabend bei der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz mit 33:22 (17:8). Nach dem dritten Sieg in Folge wurde der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf acht Punkte ausgebaut.

"Dass es so klar ausgehen würde, war überhaupt nicht zu erwarten", sagte Trainer Christian Pahl nach dem Erfolg beim Schlusslicht. Seine Schützlinge hätten 55 Minuten sehr gut verteidigt. "Die beiden Schwächephasen nach der Halbzeit haben wir einigermaßen überstanden. In den letzten Minuten kamen wir glücklicherweise noch einmal zurück." Mit der Vorstellung in Hälfte eins war der Coach sehr zufrieden. "Da haben wir stark und mit einer richtig guten Abwehr gespielt. Und Torwart Paul Porath hat wieder sehr gut gehalten." Der OHC machte viele einfache Tore, legte einen 6:0-Lauf zum 9:4 hin und baute die Führung gegen den klar unterlegenen Gegner auf 17:8 aus. Die geforderte brutale Effektivität sei laut Pahl zwar nicht in Gänze umgesetzt worden, 17 Treffer würden aber eine deutliche Sprache sprechen. Im zweiten Abschnitt geriet der Sieg nie in Gefahr, wenngleich sich der OHC zwischen der 45. und 55. Minute eine Schwächephase leistete.