Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ist im Hofladen Falkensee in Dallgow-Döberitz eingebrochen worden. Unbekannte hatten die Eingangstür zum Hofladen aufgehebelt und sich so Zutritt zu verschiedenen Räumen verschafft. Es wurden unter anderem Schränke aufgebrochen und eine nicht unerhebliche Menge an Bargeld gestohlen. Auch Lebensmittel ließen die Täter mitgehen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt; durch einen Mitarbeiter der Kriminaltechnik konnten Spuren gesichert werden.