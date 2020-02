Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Ungeachtet des Gegners aus Potsdam schickte der TSV Blau-Weiß seine beste Mannschaft ins Rennen, um das vorrangige Ziel des Wiederaufstiegs in die 1. Bundesliga weiter zu verfolgen.

In der ersten Gruppe gingen Dennis Hansch, Martin Adler und Simon Darville an die Hantel. Alle drei zeigten, dass sie zu Recht in die Mannschaft berufen worden waren. Hansch steigerte sich im Vergleich zum letzten Kampf in Görlitz gleich um zehn Punkte und lieferte mit 106 kg im Reißen und 135 kg im Stoßen eine neue Wettkampfbestleistung ab. Bei Adler zeigte sich, dass er so langsam wieder zu alter Stärke zurückfindet. Mit 125 kg im Reißen und 147 kg im Stoßen konnte er am Ende zufrieden sein. Darville, der sich im Trainingslager in Kienbaum auf diesen Wettkampf vorbereitete, schaffte es, sich im Vergleich zum letzten Einsatz um20 Punkte zu verbessern. Mit 135 kg im Reißen und 179 kg im Stoßen empfahl er sich für weitere Einsätze.

Anfangs-Trio legt gut vor

In der zweiten Gruppe kamen mit Jon Luke Mau, Ken Fischer und Robert Oswald die drei stärksten Heber des Teams zum Einsatz. Mau zeigte dabei eine Top-Leistung, die das Prädikat Weltklasse verdient. Mit 119 kg im Reißen und 160 kg im Stoßen bei einem Körpergewicht von unter 64 Kilogramm steuerte er 164 Punkte zum Mannschaftsergebnis bei. Fischer, der gewohnt stark seinen Wettkampf gestaltete, konnte sich über 135 kg und 170 kg sowie 131 Punkte freuen. Oswald, der die zweite Gruppe komplettierte, erwischte nicht seinen besten Tag. Die gewohnte Leichtigkeit, mit der er sonst seine Lasten bewältige, fehlte an diesem Tag. Trotzdem trug er sich mit 140 kg im Reißen und 180 kg im Stoßen ins Wettkampfprotokoll ein.

Am Ende schaffte das Schwedter Team gegen komplett überforderte Potsdamer einen klaren 3:0-Sieg mit einer Saisonbestleistung von 746,2:510,6 Punkten. "Durch den starken Auftritt unserer Mannschaft haben wir uns die Chance für das Saisonfinale am 18. April in Schwedt zum Aufstieg in die 1. Bundesliga erhalten", resümierte Teamchef Jan Schulze.

Die endgültige Entscheidung darüber fällt nun mit den letzten beiden Saison-Wettkämpfen. Am 29. Februar sind die Schwedter beim Athletenteam Vogtland (Platz 5) zu Gast und am 14. März bestreiten sie den letzten Saison-Wettkampf (Nachholbegegnung vom 1. Februar) gegen den Tabellenletzten AC Meißen.

Jon Luke Mau: 119 kg/160 kg/279 kg/164,0 P.

Simon Darville: 135 kg/179 kg/314 kg/120,0 P.Dennis Hansch: 106 kg/135 kg/241 kg/105,0 P.Ken Fischer: 135 kg/170 kg/305 kg/131,6 P.Robert Oswald: 140 kg/180 kg/320 kg/136,0 P.Martin Adler: 125 kg/147 kg/272 kg/ 89,6 P.