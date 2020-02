Britta Gallrein

Wandlitz (MOZ) Die Wandlitzerin Blanka Dörfel ist bei der Jugend-Hallen-DM in Neubrandenburg Zweite über die 3000 Meter geworden. Im Finale der weiblichen Jugend U 20 stellte sie dabei mit 9:25,49 Minuten ihre persönliche Bestzeit auf und musste lediglich ihrer starken Konkurrentin Antje Pfüller von der LG Region Karlsruhe den Vortritt lassen, die mit 9:21,65 als Erste die Ziellinie überquerte.

Ganz glücklich mit Platz 2 war Blanka Dörfel im Anschluss nicht. "Ich hätte natürlich schon gerne meinen Titel aus dem Vorjahr verteidigt", erklärt sie. "Aber ich wusste, dass es sehr schwer wird gegen Antje, da sie sehr stark im Spurt ist."

Schnelles Rennen forciert

Die kleine Wandlitzerin, die inzwischen für den LC Cottbus startet, hatte daher auf ein schnelles Rennen gesetzt. "Ich wusste, dass ich in einem Bummelrennen mit Spurt am Ende schlechte Chancen hätte, deshalb habe ich von Anfang an Tempo gemacht", berichtet Blanka Dörfel. Eine Taktik, die dem kleinen Ausdauer-Wunder sehr gut liegt. "Damit fahre ich eigentlich immer am besten." Bis 400 Meter vor dem Schluss führte die Barnimerin das Feld auch an, doch dann setzte Antje Pfüller zum Schlussspurt an und zog vorbei. Auf den letzten 200 Metern kam Dörfel dann noch einmal heran, aber es reichte nicht mehr.

"Mein Trainer hat mir auch schon gesagt, ich soll mir nicht immer so viel Stress machen – immerhin bin ich persönliche Bestleistung gelaufen und es war ein Rennen auf hohem Niveau, aber man ärgert sich dann doch ein bisschen", gibt die ehrgeizige Sportlerin zu, die die Sportschule in Cottbus besucht.

Viel Zeit zum Ärgern bleibt ihr aber nicht, denn schon am 7. März steht die Deutsche Meisterschaft im Crosslaufen an. Hier wird Blanka in der weiblichen Jugend U 20 die 4,4 Kilometer lange Crossstrecke in Angriff nehmen. Ihre Konkurrentin Antje Pfüller hatte dort 2019 gewonnen.