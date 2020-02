Ricardo Steinicke

Bernau Grundstein für den Sieg der Bernauer in diesem so wichtigen Duell war ein begeisternder Auftritt der gesamten Mannschaft in der ersten Hälfte des Spiels. Dan Oppland war mit einem Double-Double (29 Punkte/10 Rebounds) Topscorer der Partie.

In der Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel plagten den Bernauer Coach René Schilling während der Trainingswoche etliche Personalsorgen. Neben Lorenz Brenneke, der am Freitag nicht eingesetzt wurde, war auch Malte Delow unter der Woche bei den Profis von Alba Berlin im Einsatz. Beide absolvierten beim Kooperationspartner auch die Vorbereitung für das Pokalfinale am Sonntag in Berlin. Ausserdem fehlten in den Bernauer Trainingseinheiten Till Hornscheidt (Verletzung) und Konstantin Kovalev (Studium). Beide waren aber am Freitag zum Spiel dabei.

Lok zündete direkt zu Spielbeginn den Turbo und überrollte die Gäste förmlich. Nach einem Dreipunktspiel von Evans Rapieque sorgten Dan Oppland und Kresimir Nikic im Alleingang für einen 14:0-Start. Spätestens nach dem erfolgreichen Dreier des 2,13 Meter großen Kroaten hielt es die über 620 Zuschauer in der Erich-Wünsch-Halle nicht mehr auf den Sitzen.

Die Dresdener kamen nach dem Bernauer Blitzstart nur schwer ins Spiel. Die Hausherren suchten immer wieder den Weg zum Korb und blieben hochprozentig erfolgreich. Evans Rapieque traf zur ersten Viertelpause von der Freiwurflinie zur überraschend deutlichen 29:12-Führung.

Till Isemann eröffnete das zweite Spielviertel mit einem krachenden Dunking, ehe die Titans allmählich ihr Wurfglück auch aus der Distanz fanden. Lennard Larysz, Eric Palm und Bryan Nießen trafen für die Sachsen. Auf Bernauer Seite lief aber auch Till Hornscheidt vom Halbkreis heiß, so dass der Vorsprung zwischenzeitlich bis auf 25 Zähler anwuchs (50:25, 17. Minute). Die beiden befreundeten US-Amerikaner Eric Palm (Dresden) und Dan Oppland (Bernau) leisteten sich auf dem Feld weiter ein Privatduell. Palm übernahm bei den Titans das Zepter und verkürzte zur Halbzeit auf 56:37. Er kam am Ende auf 25 Punkte, 15 davon allein in der ersten Spielhälfte.

Nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Gäste in ihrer gewohnten Intensität zurück in das Spiel. Neben Eric Palm übernahm nun auch Sebastian Heck für Dresden. Der Bernauer Vorsprung schmolz in dieser Phase bis auf 13 Zähler zusammen und das Spiel drohte zu kippen, auch weil sich bei den Brandenburgern nun wieder Fehler und Ballverluste häuften. Konnte man die Fehlerquote in der ersten Hälfte noch bei fünf Ballverlusten halten, waren es am Ende des Spiel insgesamt 17.

Das Spiel blieb bis zum Schluss hart umkämpft. Gut drei Minuten vor Schluss ließ Lennard Larysz bei den Titans noch einmal Hoffnung aufkeimen, als er zum 82:72 verkürzte. Nolan Adekunle trotzte dem letzten Aufbäumen aber per Korbleger. Und auch Kresimir Nikic und Dan Oppland sicherten dann den verdienten 89:76-Sieg von der Freiwurflinie.

Die beiden Bernauer Big-Men Nikic und Oppland zeigten mit 20 sowie 29 Punkten einen überragenden Auftritt. Für beide war es eine Saisonbestleistung im Lok-Trikot. Grundstein für den Heimsieg war aber eine geschlossene starke Mannschaftsleistung in der ersten Halbzeit.

Im engen Tabellenmittelfeld der ProB Nord und im Kampf um einen Platz für die Playoffs schieben sich die Brandenburger nun an den Dresden Titans vorbei und liegen auf einem guten fünften Rang.

Nächster Gast ist Münster

Lok-Coach René Schilling: "Es war ein sehr intensives Spiel auf beiden Seiten. Trotz unseres guten Starts war es schon so, dass das Spiel im dritten Viertel hätte kippen können. In den richtigen Momenten haben wir aber unsere Spieler unter dem Korb gefunden und gepunktet. Hinten raus haben wir den Sieg dann verteidigt. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und glücklich mit unserer Leistung heute."

Bernau holt mit dem Sieg gegen Dresden auch den direkten Vergleich, der am Ende der Hauptrunde für die Platzierung bei Punktgleichheit entscheidend ist. Am kommenden Wochenende pausiert die Liga. Am übernächsten Samstag (29. Februar, 19 Uhr) sind dann die WWU Baskets Münster zu Gast in der Erich-Wünsch-Halle.

Tickets für das letzte Heimspiel der Hauptrunde von Lok Bernau sind bereits online im Ticketshop unter www.ssv-lok-bernau.de/tickets erhältlich.

Bernau: Dan Oppland (29 P, 10 Reb, 3 Steals), Kresimir Nikic (22 P, 7 Reb), Till Hornscheidt (10 P), Till Isemann (8 P), Evans Rapieque (7 P, 5 Ass), Nolan Adekunle (4 P), Ben Lingk (4 P), Konstantin Kovalev (3 P), Malte Delow (2 P, 6 Reb, 5 Ass), Abi Kameric