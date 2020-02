MOZ

Gusow Kathi hat es in dieser Woche zur "Schönen Brandenburgerin" geschafft. Die 35-Jährige wohnt in Gusow bei Neuhardenberg und ist Friseurin. "Meine Hobbys sind Kochen und Backen", schreibt sie, "damit verwöhne ich meine Liebsten." Außerdem verreist sie gern und liebt Spaziergänge mit ihrem kleinen Hund Odin.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) sowie Ihre Telefonnummer an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, nehmen im jeweiligen Monat an der Wahl zur Schönsten des Monats teil. (www.moz.de/schoene), die Gewinnerin dazu noch an der Wahl zur "Schönsten Brandenburgerin des Jahres" Anfang 2021. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!