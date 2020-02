BRAWO

Brandenburg an der Havel Bei der Kontrolle eines PKW BMW am Samstagmorgen gegen 9.10 Uhr stellte die Polizei in der Straße "Am Huck" eine Fahrer fest, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem 38-Jährigen untersagt, bei der Kontrolle stellte sich jedoch auch heraus, dass der Mann Haftbefehl bestand. Durch Zahlung der entsprechenden Geldzahlung wurde sie vom Mann jedoch entkräftet.