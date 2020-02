BRAWO

Brandenburg an der Havel Mehrere Jugendliche beleidigten am Samstagabend Polizisten bei ihrer Arbeit. Sie nahmen gegen 21.30 Uhr vor der Polizeiinspektion in der Magdeburger Straße mehrere Anzeigen auf, als die Jugendliche mit BMX- Rädern an ihnen vorbeifuhren und durch eine missachtende Äußerung gegenüber den Beamten lautstark auf sich aufmerksam machten. Dabei zeigte einer der Jugendlichen einem Polizeibeamten dabei den Mittelfinger.

Bei einer anschließend durchgeführten Fahndung konnten drei Jugendliche gestellt und ihre Identität festgestellt werden. Der 15-Jährige, der sich durch sein respektloses Verhalten besonders hervorgetan hatte, wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss sich nun wegen einer Strafanzeige anlässlich der Beleidigung verantworten.