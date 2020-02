OGA

Oberhavel (MOZ) Mehrere Einbrüche hat die Polizei am Wochenende im Landkreis Oberhavel registriert. Die Täter sahen es vor allem auf Uhren und Schmuck ab.

Allein aus Sachsenhausen wurden der Polizei drei Vorfälle gemeldet. An der Grätzstraße drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten sämtliche Räume. Zum möglichen Diebesgut machte die Polizei keine Angaben. An der Eric-Collins-Straße schlugen Einbrecher die Terrassentür eines Hauses ein und stahlen eine Goldkette aus der Wohnung. Schaden: rund 1 000 Euro. An der Jägerstraße versuchten Diebe, eine Terrassentür aufzuhebeln, was aber misslang.

Am Grabowseeweg in Schmachtenhagen stiegen Einbrecher durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus und stahlen daraus eine Uhr sowie Schmuck. Schaden: etwa 11 000 Euro.

Mit rund 10 500 Euro gab die Polizei den Schaden an, der bei einem Einbruch in Hohen Neuendorf entstand. An der Birkenwerderstraße hatten Unbekannte ein Fenster eines Hauses aufgehebelt und eine hochwertige Armbanduhr gestohlen.

An der Karlstraße in Mühlenbeck wurden Münzen aus einer Wohnung gestohlen. Dort hatten die Einbrecher zuvor eine Terrassentüraufgehebelt.

In Hennigsdorf wurden zwei Einbrecher von einer Anwohnerin in der Forststraße dabei beobachtet, wie sie über eine Räuberleiter versuchten, in eine im ersten Obergeschoß liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzusteigen. Die beiden dunkel gekleideten Täter wurden dabei allerdings gestört und flüchteten. Bei dem Versuch in die Wohnung einzubrechen, wurde eine Fensterscheibe leicht beschädigt.

Die Kripo sicherte jeweils Spuren und nahm Ermittlungen auf.