René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mit einer Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung werden persönlichen Wünsche festgelegt, was Klarheit schafft für behandelnde Ärzte, Patienten und deren Angehörige. "Jeder sollte seine Wünsche bezüglich lebenserhaltender Maßnahmen unbedingt bereits in gesunden Tagen durch eine Patientenverfügung festhalten", rät Sabine Weiß, die in Diensten der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) steht und in Rathenow tätig ist.

Eine schriftlich abgefasste Patientenverfügung sei für den behandelnden Arzt verbindlich. Sie müsse aber durch konkrete Formulierungen ausreichend erkennen lassen, was der Patient wirklich will - Äußerungen wie "Ich möchte in Würde sterben" oder "Ich möchte nicht an Schläuchen hängen" würden nicht ausreichen, so Weiß. Nur bei genauen Festlegungen könnten Ärzte und bevollmächtigte Angehörige sicher sein, tatsächlich im Sinne des Patienten zu handeln. Die Beraterin empfiehlt neben der Patientenverfügung auch eine Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung aufzusetzen. Mit der Vorsorgevollmacht könnten eine oder mehrere Vertrauenspersonen benannt werden, die im Sinne des Patienten Entscheidungen treffen. Damit werde eine gerichtliche Betreuung in den meisten Fällen überflüssig. Bereits vorliegende Verfügungen sollten zur Bekräftigung regelmäßig – etwa alle zwei Jahre – mit aktuellem Datum neu unterschrieben oder mit geänderten Wünschen erneuert werden.

Zum Thema können sich Verbraucher durch Sabine Weiß in der Beratungsstelle Rathenow, Berliner Straße 15 (Rathaus) individuell beraten lassen. Vorherige Terminvereinbarungen sind erforderlich.