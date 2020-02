Erhard Herrmann

Brandenburg Vergangenen Samstag haben die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums und des Fördervereins Krugpark Brandenburg e. V. ein mehr zum traditionellen Waldfasching eingeladen. Unter dem Motto "Märchenhafter Wald" wurde diesmal die Faszination von Wald, Märchen und Geschichten thematisiert.

Dazu ließen sich die kleinen Besucher dazu jede Menge verschiedene Kostüme einfallen, sodass sich eine fröhliche Kinderparty, mit zahlreichen lehrreichen, spannenden und spielerischen Unternehmungen entwickelte. Die beliebte Umwelt-Rallye etwa sorgte mit kniffligen Fragen und Rätseln bei allen Teilnehmern für jede Menge Spaß – und das ganz ohne Handy und Computer. Stattdessen konnte ein Blick durch das Mikroskop geworfen werden. Anhand verschiedener Utensilien mussten bekannte Märchen erraten werden. Dabei kam selbst so mancher Erwachsener ins Grübeln und Überlegen.

Reißenden Absatz fanden auch die leckeren Pfann-und Blechkuchen. Bereits in den frühen Morgenstunden standen die Helfer in der Backstube. Das Resultat: über 200 Pfannkuchen und etliche Kuchenbleche voll mit Bienenstich und Streuselkuchen, die auf die Kaffee-Gäste warteten. Ein wärmendes Lagerfeuer über das man Stockkuchen oder Bratwürste hielt, begeisterte ebenfalls nicht nur die kleinen Narren. Von Langeweile also keine Spur und auch das Wetter meinte es gut und spielte mit Sonnenschein und milden Temperaturen mit.

Doch der Waldfasching war nur der Auftakt zu vielen weiteren Veranstaltungen. "In diesem Jahr wollen wir den Kampf gegen die Kippen aufnehmen", erklärte die Krugparkleiterin Andrea Kausmann. "Unter anderem wollen wir mit Sammelaktionen deutlich machen, mit welcher Menge an Zigarettenstummel wir unsere Umwelt belasten", so die Krugparkchefin weiter.

Lange suchen muss man dafür sicherlich nicht. Allein in Deutschland werden 74,5 Milliarden Zigaretten im Jahr und 204 Millionen Stück am Tag verbraucht. Viele der mit krebserregenden Stoffen belasteten Kippenstummel werden vor allem im Stadtgebiet, in Parks oder auf Spielplätzen achtlos weggeschnippt. Standardzigarettenfilter bestehen aus dem Kunststoff Celluloseacetat. Es kann bis zu 15 Jahre dauern, bis sie sich zersetzen. Neben Nikotin werden auch Schwermetalle, wie Arsen, Blei, Kadmium oder Chrom durch Regen aus den Filtern in die Umwelt gespült. Nur eine Zigarette kann bis zu 60 Liter Wasser verseuchen und auch Tieren schwere Schäden zu fügen.

Weitere Informationen rund um den Krugpark und zu Veranstaltungen unter www.krugpark-brandenburg.de.