Teschendorf (MOZ) Ein Fahrer ist am Sonntagabend nach zwei Kollisionen in der Hauptstraße in Teschendorf geflüchtet. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann mit seinem Auto zuerst rückwärts gegen ein Carport und anschließend gegen ein unter diesem abgestellten Dacia fuhr. Der Fahrer flüchtete im Anschluss daran in Richtung Löwenberg. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.