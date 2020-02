Erhard Herrmann

Brandenburg Es kann jeden treffen! Alle 15 Minuten wird in Deutschland ein Mensch mit der niederschmetternden Diagnose Blutkrebs konfrontiert. Was vor einigen Jahren praktisch ein Todesurteil war, kann heutzutage mit sehr großen Chancen auf Heilung behandelt werden. Voraussetzung dafür ist, dass jeder Erkrankte seinen "genetischen Zwilling" für eine Knochenmarkspende findet. Darauf hofft auch die 28-jährige Brandenburgerin Frances. Anfang dieses Jahres erfuhr sie von ihrer Krankheit. Leider kam im näheren Verwandtenkreis kein geeigneter Spender in Frage. Deshalb initiierten Familie, Freunde, Bekannte und Vereine eine DKMS-Typisierungsaktion im Saldern-Gymnasium. Als Schirmherrin fungierte die Bundestagabgeordnete Dr. Dietlind Tiemann.

"Noch immer findet jeder zehnte Patient in Deutschland keinen passenden Spender. Es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen", appeliert Jessica Schulz von der Johanniter-Unfall-Hilfe. Sie organisierte gemeinsam mit der DKMS (gemeinnützige Organisation zur Registrierung von Stammzellspendern) die Registrierungsaktion, die zu einer Schulaula voll potenzieller Spender führte. 678 Spender wurden registriert! Mit dem Kuchen- und Getränkeverkauf, den Spendenboxen, der Erbsensuppe der FFW Göttin und einigen Spenden im Voraus sind zudem rund 12.000 Euro an Spendengeldern eingegangen, was somit etwa die Hälfte der getätigten Registrierungen "refinanzierte", die jeweils mit 35 Euro zu Buche schlagen.

Die Typisierung erfolgte ganz unblutig mittels Schleimhautabstrich an der Wange. Auch Sascha und Anna wollen helfen. Beide bekamen ein Päckchen, das drei Wattestäbchen enthielt. Mit einem Stäbchen mussten sie eine Minute lang die linke Wangeninnenseite abstreichen, mit dem zweiten Stäbchen die rechte Wangeninnenseite. Mit dem dritten Stäbchen wurden dann noch beide Wangeninnenseiten abgestrichen. Das Ganze dauert drei Minuten. Eine kurze Zeit, die sie eventuell zum Lebensretter für Frances oder einer anderen betroffenen Person werden lassen. So wie Kristin Neubauer. Sie hat mit ihrer Stammzellenspende schon ein Leben gerettet. "Es ist ein schönes Gefühl jemandem zu helfen, aber auch selbstverständlich, dass man so etwas macht", betonte Kirstin Neubauer. "Ganz wichtig ist nach der Registrierung, bei einem Wohnungs- oder Ortswechsel die DKMS darüber zu informieren. Sonst kann man im Ernstfall nicht gefunden werden", gab sie als wichtigen Hinweis den vielen Spendern mit auf den Weg. Und für jene, die sich vor möglichen Komplikationen bei einer Stammzellenentnahme scheuen, fand Jessica Schulz die passenden Worte: "Hierzu kursieren viele Fehlinformationen. Die Stammzellenspende ist im Grunde eine unkomplizierte Sache. Es ist in den meisten Fällen keine komplizierte Operation nötigt. Eine ausgedehnte Blutspende, die sogenannte periphere Stammzellspende reicht, um einer Person ein neues Immunsystem zu schenken", beruhigte die Johanniter-Mitarbeiterin. Nur in etwa 20 Prozent der Fälle werden Stammzellen direkt aus dem Knochenmark entnommen.

Auch nach dem Aktionstag muss dringend noch weiter nach Lebensrettern gesucht werden. Eine Registrierung ist bequem von Zuhause mit einem Set der DKMS möglich. Mitmachen kann grundsätzlich jeder zwischen 17 und 55 Jahren, der in guter gesundheitlicher Verfassung ist und drei Minuten Zeit hat. Auch Geldspenden helfen Leben zu retten. Wer sich nachträglich noch typisieren lassen möchte, findet weitere Informationen unter www.dkms.de