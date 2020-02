Benjamin Herrmann

Brandenburg Die Idee vom Skaten in Brandenburg an der Havel hat am vergangenen Donnerstag den nächsten Schritt gemacht. Im Bürgerhaus Hohenstücken trafen sich Verantwortliche für den Bau der neuen Skateanlage mit rund 30 Interessierten und stellten die weiteren Pläne und Abläufe für das Bauvorhaben in der Willibald-Alexis-Straße vor. Nachdem sich der ursprüngliche Wunsch einer Skatehalle als unfinanzierbar herausgestellt hatte, wurde auf eine engere Zusammenarbeit mit der Stadt gesetzt. Vorangegangen waren Workshops im November 2018 und März 2019, bei denen sich der Rollklub e.V. mit aktiven jugendlichen Skatern traf, um Wünsche und Ideen für den neuen Park zu sammeln und einen Entwurf zu erstellen. Anschließend, so erläuterte der Vorsitzende des Rollklub e.V. Robert Weißbach, habe man sich mit der Stadt zusammengesetzt, um die Vorhaben mit verschiedenen Fachbereichen zu diskutieren. Mit einem Budget von über 300.000 Euro liegt nun ein nahezu vollständiger Plan vor, der zu "95% fest steht, es gibt nur noch Kleinigkeiten, über die nachgedacht werden kann", so Dr. Heike Liebmann von der brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung, "wir sind an einem Stand, wo es endlich losgehen soll!" Der neue Skatepark bedeutet eine Verdopplung der bisherigen Fläche und beinhaltet nicht nur neue Elemente und Sitzmöglichkeiten, sondern auch eine komplette Ausbesserung des Asphaltes. Eine Beleuchtung der Anlage sei besprochen worden, sei aber "zu teuer gewesen und man hätte dadurch an anderen Stellen Abstriche machen müssen", erklärte Liebmann auf Nachfrage. Ähnlich verhält es sich mit dem erhofften Schuppen für Werkzeuge und Geräte. Der Wunsch ist notiert, aber derzeit nicht umsetzbar. Realisierbar scheint, bis Mitte März die Entwurfsplanung fertig zu stellen, "diese stellt die Grundlage für die Ausschreibungen dar, bevor man sich für eine Baufirma entscheidet", erklärt Landschaftsarchitekt Stefan Gutjahr.

Zum ersten Spatenstich wird es ein Fest mit Verabschiedung des alten Parks geben. Während der Bauarbeiten, welche ab Juni angedacht sind, wird die Fläche vollgesperrt sein. Die Skater müssen in dieser Zeit auf die Anlage in der Sophienstraße zurückgreifen. Zielsetzung für die Fertigstellung (und den Eröffnungscontest) ist der Oktober 2020.