Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) An gleich drei aufeinander folgenden Donnerstagen finden in der Gemeindebibliothek Dallgow-Döberitz in der Bahnhofstraße 151 Lesungen statt.

Zuerst liest am 27. Februar die Dallgower Erfolgsautorin Tanja Neise um 18 Uhr aus ihrem Romantasy-Roman "Das Zeitenmedaillon – Die Hüterin" in gemütlicher Runde. Es ist das dritte Romantasy-Abenteuer um die magische Kraft des Zeitenmedaillons und eine große Liebe über die Zeiten hinweg.Eine Woche später, am 5. März, wird um 14.30 Uhr zu einer "Frauentags-Veranstaltung", bei der auch Herren willkommen sind, eingeladen. Dann liest Jutta Fritz Texte von und über außergewöhnliche Frauen, die zu anschließenden Gesprächen bei Kaffee und Kuchen anregen sollen.

Die Mitglieder der "Schreibwerkstatt Schönwalde-Glien" sind schließlich am 12. März um 16 Uhr in der Gemeindebibliothek zu Gast und stellen ihr Buch "Die Steinerne Brücke - und 38 weitere Kurzgeschichten und Gedichte aus und über den Regionalpark Osthavelland-Spandau" vor und lesen daraus. Im Anschluss kann mit den Autoren geplaudert und ein Buch erworben werden.

Bei allen Veranstaltungen wird aus Platzgründen um Voranmeldung gebeten unter 03322/22741 oder via E-Mail an bibliothek@dallgow.de.