Silvia Passow

Elstal Der gekrönte Frosch lächelt nicht. Der Froschkönig sitzt auf einem roten Stuhl, direkt über ihm leuchtet der weiße Schriftzug einer bekannten Getränkemarke. Satte Farben, klassische Pop-Art, wie der Frosch dort thront und doch wirkt es nicht, als er warte er auf die Prinzessin. Die Mundwinkel verzogen, das sieht nicht wirklich nach Vorfreude auf den Kuss einer jungfräulichen Adligen aus. Die satten, vollen Farben sind beherrschend auf den Bildern der Ausstellung "Zeitlos", die derzeit in der Bürgerbegegnungsstätte Elstal am Karl-Liebknecht-Platz besucht werden kann.

Fröhliche Farben, spielerische Motive, nicht selten chaotisch in Szene gesetzt. Doch schon der zweite Blick verrät, die Botschaft sitzt etwas tiefer. "Ja, Michael hat durchaus gesellschaftskritische Botschaften mit seinen Bildern transportiert", sagt Tobias Bank, langjähriger Freund des Künstlers. Michael Lachmund, der 2018 verstarb, hatte Bank in seinem Testament beauftragt, die Bilder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit der Ausstellung "Zeitlos" ist der Historiker und Politiker Bank (Die Linke) dem letzten Wunsch nachgekommen.

Gezeigt werden derzeit vierzehn großformatige Bilder aus der Werkstatt des Berliner Künstlers. Priort war Lachmunds Wahlheimat, hier stand sein Atelier, hier hatte er Wurzeln geschlagen und war sogar dem Heimatverein Memoria Priort beigetreten. Auch dem Verein hat Lachmund Bilder vermacht. Bei Memoria plant man noch, wie die Werke gewürdigt und einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden können.

Michael Lachmund war Berliner Kriegskind, 1941 in Berlin-Schöneberg geboren. Nach eigenem Bekunden sammelte der Stepke bereits hier seine ersten künstlerischen Erfahrungen, auf dem "Abenteuerspielplatz zerbombtes Berlin", wie er es später nennen würde. Vater Lachmund hatte ebenfalls die Muse geküsst, er war in der Malerei und dem Theater tätig. Michael Lachmund selbst probierte sich in vielerlei Berufen aus. Die Friseurlehre brach er ab, es folgte ein Musikstudium, eine Elektrikerlehre, schließlich zog es ihn hinaus aufs Meer und Lachmund fuhr zur See. Danach studierte er Sozialarbeit und Erziehungswissenschaften. Und er malte. Von 1991 bis 2006 lebte er in Berlin und Südfrankreich. Neben der Malerei entdeckte er seine Vorliebe für das Schaffen von Skulpturen, für die er Schrott verarbeitete.

Lachmund galt als zielstrebiger Künstler, der immer auch Berliner blieb. "Er wollte Menschen aller Schichten zusammenbringen", sagt Bank. "Soziale Gerechtigkeit war ihm wichtig, viele seiner Bilder transportieren eine politische Botschaft." Dazu kommt eine Lebenslust, eine Liebe zum Bunten, Ungeordneten. Frankreich inspirierte den Künstler. Die vielen Stühle zeugen davon. Sitzmöbel, wie sie Lachmund in Frankreich am Wegesrand, in Gärten, Höfen und kleinen Bars stehen sah. Rund die Hälfte der in Elstal aktuell ausgestellten Bilder rückt so ein Sitzmöbel in den Mittelpunkt. Bank erklärt, dass der Künstler all die Stühle tatsächlich auch besessen habe. Unter den gezeigten Werken befindet sich auch ein Selbst-Porträt des Künstlers.

Die farbenfrohen Bilder kommen auf den schlichten weißen Wänden der Begegnungsstätte gut zur Geltung. Die aussagekräftigen Werke benötigen tatsächlich Raum und so hat Kurator Bank lieber weniger Bilder in die Ausstellung genommen, dafür aber jedem der Werke den Platz gelassen, den es zur ausgiebigen Betrachtung braucht. In der schlichten Umgebung strahlen die Farben. Für Bank war es wichtig. dem "herausragenden Künstler unserer Gemeinde ein würdiges Andenken zu setzten."

Dass Michael Lachmund weit über die Grenzen des Havellandes bekannt war, zeigte der Nachruf, mit dem der "Berliner Tagesspiegel" dem Künstler gedachte. In einem umfangreichen Artikel wird sein Lebenswerk hier gewürdigt.

Lachmund verstarb am 6. Oktober 2018 an Lungenkrebs. Mit der Ausstellung "Zeitlos" wird einem ganz Großen, der Priort sehr verbunden war, ein farbenfrohes wie tiefsinniges Andenken gesetzt.

Die Ausstellung "Zeitlos" kann am 26. Februar von 18 bis 20 Uhr besucht werden und endet mit einer Finissage am 29. Februar. Interessierte, die außerhalb dieser Termine die Ausstellung besuchen möchten, melden sich bitte via E-Mail unter info@historia-elstal.de.